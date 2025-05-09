藍基隆黨部恐團滅？林沛祥：風雨飄搖

左起藍委許宇甄、林沛祥、國民黨主席朱立倫。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆5月9日電（記者 張穎齊）檢調偵辦罷免綠民代幽靈連署，中國國民黨基隆市黨部迄今已有4名被告遭羈押、9人交保，有團滅之虞。國民黨新任基隆市黨部主委、藍委林沛祥9日表示，他會積極與基層黨工去好好談，現在風雨飄搖，他會盡力承擔，大破大立。



國民黨基隆市黨部與基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制罷免國民黨“立委”林沛祥，檢方偵辦綠營民代連署書卻出現“幽靈連署”等涉嫌偽造文書情事。基隆市黨部前主委吳國勝在主委交接前夕8日深夜遭裁定羈押。



寒蟬效應發酵，傳出市黨部黨工將在6、7月大規模請辭，面臨團滅危機。



林沛祥9日於國民黨基隆市黨部新任主委布達典禮前受訪表示，他今天才正式接任，的確之前還沒與基層黨工們好好談過，他會積極去好好談，打破沈默螺旋，在這樣的環境下，總是要去承擔責任，他知道國民黨各地方黨部、基隆黨部都壓力很大，現在是風雨飄搖，他會大破大立，全力以赴。



林沛祥說，他會先熟悉地方黨務，並規劃短、中、長期目標，看用什麼樣的方向去進行，會跟幕僚團談，去瞭解整個架構與方向。



對於罷免林沛祥團體頻頻攻擊，並指林沛祥也有參與罷免民進黨籍基隆市議員鄭文婷、張之豪，還有加入吳國勝的微信“勝之群組”。