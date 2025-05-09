兒子因罷免案被羈押　基隆前市長張通榮感嘆

國民黨籍前基隆市長張通榮。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆5月9日電（記者 張穎齊）檢調偵辦罷免綠民代幽靈連署案，中國國民黨基隆市黨部等已有4人遭羈押，9人交保，瀕臨被團滅。國民黨籍基隆市前民政處長張淵翔日前遭收押，他的父親、前基隆市長張通榮下午現身基隆市黨部主委交接儀式，仍力挺國民黨，談到兒子的遭遇，長嘆說“唉，這個政府…”。



基隆市黨部下午舉行主委交接，氣壓很低，原本要出席交接典禮的市黨部主委、陸軍退役少將吳國勝昨日被羈押，今日未能出席。國民黨主席朱立倫按原訂計劃出席主委佈達典禮，將基隆市黨部主委的棒子交給藍委林沛祥。林沛祥目前也被綠營發動罷免中。



寒蟬效應發酵，傳出市黨部黨工將在6、7月大規模請辭，面臨團滅危機。



今日出席基隆市黨部主委佈達典禮者有朱立倫、組發會主委許宇甄、黨副秘書長江俊霆、前市長張通榮、基隆市前議長蔡旺璉、宋瑋莉及多名黨籍基隆市議員、黨部幹部、支持者。現場近百人。



儘管兒子被羈押，張通榮抵達現場仍一一與在場人士握手互動，對於兒子張淵翔的境遇，張通榮對記者嘆說“唉，這個政府…”。



朱立倫致詞時說要罷免誰？下台誰？台下全體支持者大喊“罷免賴清德、賴清德下台！”朱立倫說，全力支持林沛祥、投下不同意罷免票，就是罷免賴清德第一步，去年挺住國民黨籍基隆市長謝國樑，他到台北、新北、桃園、台中，各地都還很困難，好多支持者說不支持民進黨、所以不出來投票，但基隆知道一定要出來投不同意罷免，基隆有經驗，可保住林沛祥。



林沛祥說，他6、7年前當過基隆市副議長，今天也跟當年一樣誠惶誠恐、如履薄冰，他這主委位置來得不榮耀，而是責任、承擔，當黨部受到不公平待遇與危機，他會盡快瞭解黨務、並與國民黨基隆市議會黨團緊密結合。國民黨不習慣滿嘴跑火車的謊言，但不代表沒話講，一定要幫國民黨在基隆論述。他要引用《雙城記》“這是最黑暗的時代、也是最光明期待，一起走過黑暗與光明，團結勝利！”隨後主持人也請大家一齊為收押在基隆看守所的吳國勝表達過去付出的感謝，全場鼓掌不斷。