中評關注：罷高虹安案詭譎　白營力拚護地盤

高虹安在3月30日民眾黨新竹市宣講中並未和黃國昌同台。（中評社 資料照） 中評社新竹5月10日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨且停職中的新竹市長高虹安，因“立委”任內涉嫌詐領助理費案，一審遭重判7年4月有期徒刑，官司雖然還在二審上訴中，但卻隨著綠營這波大罷免浪潮，成為全台唯一被罷免的縣市首長。眼看高虹安腹背受敵，民眾黨主席黃國昌只好下軍令狀，力拚逆境突圍，要全力守下白營唯一執政縣市的優勢。



黃國昌日前一句“新竹一定要守下來”，被外界解讀是要力挺高虹安，但其實3月30日民眾黨在新竹市舉辦的“人民要當家”全民問政宣講活動時，高虹安和黃國昌是一前一後到場，中間還隔了民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠與民眾黨政策會執行長賴香伶的助講，黃國昌和高虹安隔了約30分鐘才分別上台致詞，兩人並未同台。



據瞭解，黃國昌和高虹安並沒有深交。高虹安在2023年8月被依違反《貪污治罪條例》起訴後，就已淡出民眾黨中央權力核心，專心打官司。黃國昌則是在同年11月才加入民眾黨並快速擠進黨中央權力核心，且高虹安在2020年2月擔任民眾黨不分區“立委”時，黃國昌也剛好卸任時代力量“立委”身分，因此兩人的交集其實並不多。



白營人士分析，與其說是黃國昌力挺高虹安，不如說是白營要力保在新竹市執政優勢，因為若高虹安被罷免成功，就會改由“中央”派任代理市長，邱臣遠也得因此下台，這是白營最不願意見到的狀況。因為一旦失去新竹市，白贏就會失去最大籌碼，未來可以和藍營談判2026地方選舉的空間也就少了一大半，因此才非得守下新竹市不可。



但就算高虹安未被罷免成功，官司二審若仍被依貪污罪判決有罪就得解職，同樣得由“中央”派任代理市長接掌新竹市，結果不是相同？主因恐怕是和高虹安的二審官司最快也要到明年才會宣判有關。



高虹安案二審官司在去年11月才首次開庭，台灣高等法院在今年1月以“恐有牴觸‘憲法′疑慮並危及民選公職人員身分穩定的‘民主憲政精神′”，將案件裁定停審，並向“憲法法庭”聲請“釋憲”，而“憲法法庭”則在2月裁定不受理，讓案件回到高院繼續審理。高院則在4月底才召開第二次準備程序庭，並裁示7月28日將進行最後一次準備程序庭後，才會進入連續4次的審判程序庭。