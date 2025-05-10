中評鏡頭：新竹第一間百貨　新州屋老店重生

新竹市新州屋距離東門市場僅不到100米。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月10日電（記者 盧誠輝）新竹市新州屋至今已有近百年歷史，它曾是新竹市第一間百貨公司，輝煌一時，後幾經轉手易主荒廢，2020年獲得“文化部”文化資產局私有老建築保存再生計劃後，開始進行建築物修繕工程，2023年完工後重新開放，讓百年老店再次重生。



新州屋位於新竹市東前街16號，重生後的老店有4層樓，販售台灣在地好滋味，另有餐酒館、共創廚房、策展空間，走文青風。



“新州屋”這三個字的由來最早可追朔到日據時代的1920年，商人戴吳獅在新竹市東門市場以“新州屋”為店名開設小洋品店，1934年戴吳獅將店址遷至當時新竹市最熱鬧的商圈東門圓環附近的東前街店舖現址，並進口日本商品販售，後因生意興隆擴大經營，成為新竹市最早期的百貨公司之一。



新州屋為鋼筋混凝土構造的典型民間街屋建築，內部採4層格局，面積超過百坪，其中窗戶外部裝飾有外框和磁磚點綴，並設有溝面磚、地磚、戶外欄杆等裝飾設施。整座建築的繩紋裝飾外框呈現當時流行的現代主義及折衷主義建築風格。



1974年第二代屋主韋泂沂將新州屋改名為“昇龍百貨”，引進化妝品專櫃，經營西裝、雨傘、洋裝等商品，後來該建物因閒置使用，又轉手給第三代屋主陳添順。為避免建築因都市更新拆除，陳添順便將新州屋委由旗下鴻梅文創管理權。



新州屋直到2020年獲得“文化部”文化資產局私有老建築保存再生計劃後，開始進行建築物修繕工程，建築物內仍保留百年前的磚瓦格局，2023年完工後以“或者新州屋”的新名稱，結合特色選品、餐酒館、共創廚房的複合式策展空間重新開放，讓百年老店再次重生。