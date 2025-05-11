藍一晴語中評：台拚觀光總是少了陸客這一塊

台北市旅行商業同業公會常務理事、喜鴻旅行社業務部副總經理藍一晴。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月11日電（記者 蔣繼平）關稅戰、匯率升值恐讓台灣旅遊受衝擊。台北市旅行商業同業公會常務理事、喜鴻旅行社業務部副總經理藍一晴接受中評社訪問表示，新台幣升值會讓海外旅客入境卻步，但台灣消費仍算便宜，短期影響不大，出境方面可能會刺激更多消費，他認為是還好；但受限各種不利因素環伺，台灣整體入境觀光人次能否維持去年785萬人次，這有待觀察，因還是缺了重要的一腳，就是陸客。



在特朗普的關稅戰壓力下，台幣兌美元匯價一個月內升值達10%，4月9日為33元，5月9日為30.3元。除了衝擊出口導向的台灣產業，也會降低外籍旅客選擇台灣旅遊意願，因為新台幣升值使來台旅客成本增加，對依賴觀光收入的相關產業如飯店、零售、餐飲等形成潛在衝擊。



對於匯率升值對旅遊業的隱憂，藍一晴表示，旅行有分出境與入境，匯率提升對外籍旅客入境來台會比較卻步，但台灣的消費與海外相比仍是相對便宜，雖然有通膨，可能從海外來看還是算便宜的，所以他個人認為是互相抵消，感覺也是還好，譬如他前一天才到嘉義、台南，看到都是日本遊客。



藍一晴表示，對出境來講，可能會刺激買氣，讓台灣人開始海外旅遊，不過還是取決團費有沒有降，團費以美金、日幣計價的或許可以往下調。以台灣民眾出境以日本最大宗，或許台灣人赴日旅遊的意願會更提高，觀察最近散客報名日本旅遊團是有增加的。



針對匯率的衝擊，藍一晴認為目前感覺是還好，最主要還是在政府的宣傳，有沒有把台灣的好帶到海外去。



台灣2024年的入境觀光人次為785萬7686人，未達年度千萬觀光人次的目標。而陸客來台旅遊已經中斷超過5年，2019年陸客來台271萬人次。

