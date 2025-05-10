高虹安反罷陸戰惹議　邱臣遠：無雙重標準

有支持高虹安的反罷免團體今日一早就到新竹市果菜批發市場宣傳，遭民進黨籍新竹市議員質疑。（照片：曾資程臉書） 中評社新竹5月10日電（記者 盧誠輝）停職中的新竹市長高虹安罷免案第二階段連署在上周末送件，目前尚在等待“中選會”審核中，但有支持高虹安的反罷免團體今日一早就到新竹市果菜批發市場宣傳，遭民進黨籍新竹市議員曾資程質疑有“濫用市府資源宣傳反罷免”之虞。對此，新竹市政府駁斥表示，市府並無雙重標準，請有心人士切勿抹黑造謠。



高虹安罷免案第二階段連署從3月5日啟動，在5月4日截止，依新竹市總選舉人數10%估算，第二階段連署書須3萬5076份，而新竹罷團在4日共送出5萬1419份連署書到新竹市選委會，最後新竹市選委會認定收件數量為5萬1318份，已達第二階段連署門檻的146%。



民進黨籍新竹市議員曾資程今日在臉書發文質疑，“高虹安急了嗎？今天早上看到果菜批發市場舉牌，宣傳反罷免，果菜批發市場是市府100%投資的公司，今天反罷免可以堂而皇之進去宣傳，那是不是意謂著罷免宣傳也可以進去宣傳。”並貼上一張支持高虹安的反罷免團體在新竹市果菜批發市場宣傳的照片。



對此，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，今日民進黨議員於社群平台批評高虹安市長前往果菜批發市場宣傳，然經查，2023年11月12日，時任民進黨籍“立法委員”候選人亦曾偕同民進黨籍議員前往果菜批發市場進行競選宣傳活動。



邱臣遠強調，顯見果菜批發市場雖如同議員所述為市府100%投資的公司，但市府在相關處理程序上皆秉持相同立場，並無雙重標準，也並未有市府資源濫用情事，敬請有心人士切勿抹黑造謠。