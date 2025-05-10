新竹縣一選區罷團壓線送件　徐欣瑩暫不回應

新竹縣第一選區藍委徐欣瑩罷免案在今日截止日下班前壓線送件。（中評社 盧誠輝攝 中評社新竹5月10日電（記者 盧誠輝）新竹縣第一選區藍委徐欣瑩罷免案在今日截止日下班前壓線送件，罷團感謝所有志工在這段時間的努力，雖然還無法確定最後連署書的數量，但仍決定在截止日前最後一刻送件，希望能讓徐欣瑩罷免案關過。對此，徐欣瑩辦公室則表示，在新竹縣選委會確定收件數量前，暫不回應。



新竹縣兩席“立委”都是中國國民黨籍，分別是第一選區徐欣瑩，第二選區林思銘，目前均遭綠民團鎖定罷免。



新竹縣罷藍委連署第2階段從3月12日啟動，將在5月10日截止，依新竹縣2個選區的總選舉人數10%估算，罷免第一選區藍委徐欣瑩第2階段連署門檻須達2萬1527份，而罷免第二選區藍委林思銘第2階段連署則須2萬3287份。



罷免徐欣瑩的公民團體，原本在今日上午還喊出尚差892份連署書就能達標，下午突然發出採訪通知表示，將在今日下午4時30分在新竹縣選委會舉行記者會，正式遞交超過2.2萬份第二階段連署書，但正式舉行記者會時又改口稱無法確認連署書的數量，就是盡到最後一刻努力，把所有志工的努力送進新竹縣選委會。



新竹縣選委會工作人員也告知罷團說，因為今天就是收件截止日，所以在下午5時30分前才能收件，且只能一次全部收件，無法分批收件。罷免徐欣瑩的公民團體則趕在下午5時30分前，把連署書送進新竹縣選委會。



對此，徐欣瑩辦公室表示，，在新竹縣選委會確定收件數量前，暫不回應。