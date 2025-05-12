中評關注：藍深度焦慮　熱議蔣萬安提早接班

台北市長蔣萬安是否可能提早接班，有愈來愈多的討論出現。（中評社資料照） 中評社台北5月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨預定10月之後改選黨主席，受罷免風暴影響主席選舉話題雖未成為主流焦點，但檯面下政治運作並未停歇，討論台北市長蔣萬安提前接棒的話題愈來愈多，不只反映出對黨中央的不滿，也是對未來的極度焦慮。



國民黨當前面臨多重挑戰，包括綠營發動大罷免案，讓藍委監督政府動輒得咎，司法針對涉及不實連署的大規模偵查，更如架了把刀在國民黨的脖子上，眾多的衝擊都使黨中央在議題主導與組織整合上皆顯乏力。



此時，蔣萬安最近應對民進黨議員質詢時展現強硬風格，與綠營正面交鋒，都被形容是藍營的希望，特別是他上周五面對朱立倫將賴清德比擬為“希特勒”所引發的爭議，展現強硬態度，大聲反嗆一點也不退讓的畫面，已在藍營間瘋傳。這種“市長帶頭抗綠”的形象，在近年來藍營縣市首長中相對罕見，因此也被解讀為可望帶領國民黨走出泥淖。



從目前政局情勢來看，蔣萬安提前接班有其合理性，但也有高度風險。他的年紀、外型與蔣家第四代的背景，一直被視為國民黨年輕一代的代表人物，但其從政歷程尚屬中段，是否具備整合全黨的能量，仍待觀察。從政務經歷來看，他雖已歷練“立委”與第一任台北市長，但尚未展現對黨內人事與資源整合的掌控能力。



只是現階段國民黨陷於滅黨危機的困境，不少人認為蔣萬安若不提前承擔，可能等不到未來，這也是黨內期待他出線的背景之一。所謂“大好”的劇本是，蔣順利接任黨主席，穩住台北市政，2026年順利連任，並在任內與“賴政府”展開清晰的對比與攻防，累積戰略能量；2028年更可視目前被認為是大位熱門人選的盧秀燕聲勢而動，決定下一步方向。



相對的，“大壞”的風險同樣存在。蔣萬安若提前出線，勢必成為民進黨主攻對象，一旦承受不住壓力，不僅個人政治生涯受到影響，也會讓藍營提早折損一名潛在領袖。因此，對國民黨而言，在缺乏其他明確接班人選的此刻，蔣萬安的提早出場既是賭注，也是機會。



而此一現象也凸顯，國民黨內對現任黨中央的領導能力有所質疑。蔣萬安會不會提前接班，目前仍難斷言，但此一聲音的出現，本身已說明藍營內部對於方向與未來的不確定感。接下來幾個月，蔣萬安是否表態、盧秀燕是否出手、朱立倫如何因應，都將是觀察藍營走勢的幾個重要變數。

