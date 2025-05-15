中評關注：高虹安反罷陸戰隊成形　積極備戰

新竹市長高虹安近日已進入備戰狀態勤跑基層。（照片：高虹安臉書） 中評社新竹5月15日電（記者 盧誠輝）停職中的新竹市長高虹安罷免案第二階段連署在4日送件，目前尚在等待“中選會”審核中，最慢在6月12日前會宣告罷免案是否成立。但高虹安已等不及“中選會”宣布結果，近日已緊鑼密鼓找來過去核心幕僚組成陸戰隊，積極備戰，因一旦“中選會”宣布高虹安罷免案成立後，最慢在2個月內就得舉行罷免投票。



高虹安在上周末母親節前夕，一早就到新竹市果菜批發市場發康乃馨並宣傳反罷免，包括台灣民眾黨籍2席新竹市議員李國璋和宋品瑩、與高虹安情同姊妹的新竹市政府民政處長施淑婷、新竹市政府產業發展處長嚴翊琦、民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠身邊的隨行秘書、新竹市工商發展投資策進會的總幹事與職員都到場陪同高虹安進行反罷免宣傳。



其中，包括李國璋、宋品瑩和施淑婷因都是民眾黨籍，所以現身力挺高虹安並不讓人感到意外，但產發處長嚴翊琦的出現，就讓人有些詫異，因為產發處正是新竹果菜批發市場的主管機關，難免會讓人有瓜田李下的感覺，也難怪會遭民進黨新竹市議會黨團質疑，有濫用市府資源宣傳反罷免的疑慮。



嚴翊琦是何許人也？過去他只是中國國民黨籍前新竹市長許明財的隨行秘書，2018年代表國民黨競選新竹市議員落選，直到2022年高虹安當選新竹市長時，為感謝許明財在選戰中大力相挺，延攬多位過去許明財擔任市長時身邊的核心幕僚，嚴翊琦也因此搖身一變成為高虹安任內第一任民政處長，後又改任城市行銷處長，再到現在的產發處長，一路都在市府高居要職。



據瞭解，除了嚴翊琦外，高虹安在確定罷免案第二階段連署過門檻送件後，就一改先前的低調態度，積極備戰，並找來多位過去曾一起打過選戰或在新竹市府的核心幕僚，組成反罷團隊，準備展開熱戰，目前包括新竹市府市長室的多位秘書，都已直接或間接重回高虹安團隊。

