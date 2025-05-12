中評關注：藍白出擊民生法案　反制綠軍

藍白聯手還給勞工4+1天假，綠營難反制。（中評社 資料照） 中評社台北5月12日電（記者 黃筱筠）全台陷入大罷免氛圍，執政黨緊抓國民黨罷免連署偽造文書，檢調大動作搜索國民黨縣市黨部、羈押黨工，風聲鶴唳，朝野對決氣氛濃厚。藍白上週五攜手三讀通過還給勞工4＋1天放假日，爭取勞工支持，使得反對該案的民進黨陷於被動。黨團總召柯建銘直言並不“違憲”，也不敢輕易談覆議反制。



“立法院”於5月9日三讀通過“還假於民”法案，正式恢復四天假日，再加上原有的5月1日勞動節，形同勞工迎來“4＋1”假期增幅。2016年蔡英文執政時通過“一例一休”制度，取消7天假，分別是元旦隔日（1／2）、青年節（3／29）、教師節（9／28）、光復節（10／25）、蔣公誕辰（10／31）、國父誕辰（11／12）及“行憲”紀念日（12／25），當時以“砍掉7天假”作為降低工時的配套措施，引起勞團不滿而催生了一連串勞工行動。



過去民進黨受到勞工階級支持，執政後卻拿勞工開刀，當時“行政院長”就是賴清德。藍白此時合作恢復“4＋1”天假，也是爭取勞工支持反制大罷免。



“行政院”日前通過規模4100億元的“因應國際情勢強化經濟社會及‘國土安全’韌性特別條例”草案，接下來“立法院”將進行審查。國民黨與民眾黨團都在特別預算中提出普發現金，未來在審查時，很可能在藍白多數席次狀況下，通過普發現金的內容與預算，民進黨也要反對嗎？難道要提出覆議與民眾為敵嗎？



面對司法單位大動作搜索國民黨各縣市黨部，已有10多名黨工遭羈押，國民黨除了被動應對，號召民眾反擊司法強權，也開始提出民生議題修法，提出攸關民眾的權益，希望爭取民眾支持。



柯建銘經過一個多月沈寂之後，再度現身，民進黨團口頭上歡迎柯歸隊。但柯重返朝野協商，又開始冗長發言，批評“立法院長”韓國瑜與在野黨，這會讓民進黨大罷免能量受阻。柯建銘休息後再度現身，假日又自行召開記者會，揚言會有至少31位國民黨“立委”被罷掉。雖然藍委過第二階段連署，很可能是這個數字，但進入第三階段罷免投票結果，未必會這麼樂觀。



民進黨政府一再強化“抗中”議題，想要凝聚更多的綠營支持者參與連署，後續還有罷免投票以及補選等，“抗中”的力量不會減弱。但面對“抗中牌”與司法強力介入的手法，會不會引起民眾反感，導致反作用，加上藍白合作陸續提出對民眾有利的法案，大罷免的戰場已經從司法、檢調、立法等全方面展開。