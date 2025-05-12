中評關注：北市罷雙吳綠委　藍白合作試金石

黃國昌11日帶著吳怡萱在萬華區發送康乃馨，除為市議員選舉佈局外，也隱含為罷免加溫動機。（台灣民眾黨提供） 中評社台北5月12日電（記者 鄭羿菲）綠營罷藍委氣勢如虹，中國國民黨多個縣市黨部涉罷綠委連署偽造文書罪遭司法調查，已有10多名黨工遭羈押，士氣低迷。觀察近期藍白已悄悄支援罷免台北市綠委吳思瑤、吳沛憶的連署活動，盼能衝過第二階，“罷北雙吳”顯然已成藍白新一輪合作的試金石。



罷免吳思瑤、吳沛憶的“罷北雙吳”從第一階段罷免連署就是媒體矚目焦點，原因在於台北市第一選區（士林、北投）的吳思瑤長期擔任民進黨“立法院”黨團幹部，而台北市第五選區（中正、萬華）的吳沛憶則是2024年藍白未在中正、萬華整合時勝選，兩人都有較高的仇恨值。



罷免吳思瑤、吳沛憶的第二階段連署截止都在6月7日，門檻分別為2萬6717份、2萬3392份連署書，現階段士氣低落則是涉抄名冊爭議，不但國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押，罷免吳思瑤領銜人張克晉在遭檢調約談後，無預警宣布退出，在在打擊基層志工士氣。過去專責國民黨組織工作的國民黨前副秘書長張雅屏直言，原本罷免吳思瑤最可能成案，要變更領銜人難度極高，而罷免吳沛憶不能說沒機會，但也沒有想像中順利。



觀察近期國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌都悄悄為“罷北雙吳”活動出力，幾乎已成為4月22日藍白在野領袖峰會，成功達成4月26日25萬人上凱道集會活動合作後，新一輪的藍白合作試金石。



朱立倫10日就到中正區東門市場替罷免吳沛憶團隊加油打氣，黃國昌則在11日母親節帶著長期耕耘萬華的民眾黨發言人吳怡萱（2022年獲民眾黨提名參選台北市中正萬華市議員）到萬華區雙和市場發康乃馨，除佈局2026地方選舉外，也有加強聲援罷團的力道。吳怡萱過去曾表達，“自己也親自投入街頭罷免行動擔任志工，地方擺攤收到的連署罷免份數，比過去多了一倍之多”，早已投入地方幫忙。

