藍白聯手痛批　8名大法官想當太上皇

左起，藍委翁曉玲、吳宗憲及民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月12日電（記者 鄭羿菲）民進黨“立法院”黨團聲請“憲法”訴訟法”“釋憲”案，“憲法”法庭將於今天下午2時召開說明會，藍白法學精銳將聯手戰綠營代表。藍白上午先行召開記者會，猛批8位現任大法官想當民主太上皇，積極介入“立法院”議事自治。



中國國民黨籍“立委”吳宗憲表示，二讀、三讀“憲法”訴訟法”過程時，民進黨根本並未表達反對意見，根本就不具有聲請“釋憲”的資格，早就應拒絕受理，但大法官卻甘當民進黨的打手受理事件案，令人匪夷所思。



國民黨籍“立委”翁曉玲質疑，大法官在急什麼？目前衹有8人，還未達可做成判決的10人門檻，缺都還沒補齊就急著召開非正式的說明會，是不甘寂寞需要鎂光燈嗎？還是擔心賴清德沒看到大法官為大罷免盡心盡力？



台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌更直言，大法官對民進黨團可說是呵護備至、裡應外合配合得非常巧妙，希望大法官不要把自己當成是台灣民主的太上皇。



“立法院”會去年12月三讀通過“憲法”訴訟法修正案，規定“憲法”裁判須有10名以上大法官參與評議，且須有至少9名大法官同意，才能做成“違憲”宣告。目前“司法院”僅有8名大法官



中國國民黨“立法院”黨團、台灣民眾黨團12日上午聯手召開“大法官想當民主太上皇 破壞“國會”自主太荒唐”記者會，藍白法學精銳齊出，包括德國慕尼黑大學法學博士的翁曉玲，曾是資深檢察官的吳宗憲，有美國康乃爾大學法學博土學位，曾任“中研院”法律學研究所研究員的黃國昌。

