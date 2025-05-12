罷瑤換領銜人遇困境　罷團嗆“中選會”別黑箱

左起“地動刪瑤”召集人賴苡任、成員邱浩瀚送函文到“中選會”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月12日電（記者 張穎齊）罷免民進黨籍“立委”吳思瑤的“地動刪瑤”團體面臨換領銜人困境，但對於換領銜人的法令、作業辦法，“中選會”卻要罷免團體行文、再回函回覆，遭疑卡關、刁難。罷團召集人賴苡任12日赴“中選會”痛批，他依規定行文來，但要求“中選會”將法令、作業辦法一體適用公告給全台人民知道，別想黑箱。



根據“中選會”統計，目前共有59件罷免案進入二階連署，其中“立委”共50名（包含綠委15人、藍委34人、無黨籍1人），另有新竹市長高虹安、8席地方議員被提案罷免。若列入泛藍的無黨籍苗栗縣“立委”陳超明，藍、綠“立委”罷免案成案數比數為35：15，二階連署送件案，迄今比數為27：0。



“中選會主委”李進勇今赴“立法院”，被問到為何對賴苡任問選務被要求要發文？網紅“四叉貓”劉宇卻一通電話可解決？李進勇表示，就個案要徵詢內容，必須跟個案有適當身份，“中選會”才會處理，若無適當身份，就會按照一般人民陳情案件程序做處理，兩者間當然會有不同，也請賴苡任能夠瞭解，並請賴趕快用嚴謹的態度去取得更換同意書才是正道。

