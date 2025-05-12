李進勇：講出“國民黨組織性犯罪”　內心糾結

李進勇。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月12日電（記者 黃筱筠）“中選會主委”李進勇今天答覆中國國民黨“立委”許宇甄質詢表示，他上次答詢是用組織性犯罪，與組織犯罪不同。“上次講出那些話，我內心糾結”。因為那個事件牽涉“中選會”作為捍衛人民參政權，因為參政權受到傷害他才會這樣講。



“立法院”內政委員會今天處理“海委會”、陸委會、“客委會”、“中選會”等解凍預算案。



李進勇7日到“立院”備詢時，藍委許宇甄質疑近來不少國民黨地方黨部主委遭羈押，反問李進勇，40年前也曾涉偽造文書，當年是否有被羈押？李進勇動怒反嗆，扯40年前的老案，無助掩飾國民黨組織犯罪。



國民黨組發會主委、藍委許宇甄今天質詢提到，“中選會”應該要中立，但上次詢問你說國民黨涉入組織犯罪，說得好像三個人就可以從事政治活動。你不能雙標，民進黨“共諜”案爆出多位名單，她並一一點名最近的案例，這些人都不是泛泛之輩，都是民進黨員，依據組織犯罪，如果你對國民黨貼的標籤，那民進黨是否更符合組織性犯罪？



李進勇則說，他上次答詢是用組織性犯罪與組織犯罪不同。上次講出那些話他內心糾結，因為那個事件牽涉“中選會”作為捍衛人民參政權，因參政權受到傷害我他才講。



許宇甄則說，不管是不是糾結都不能說出來，那是失職、失格。李進勇說，他都看到，如果有時間會進一步說明。

