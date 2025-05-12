黃國昌：大法官對民進黨呵護備至

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月12日電（記者 鄭羿菲）民進黨“立法院”黨團聲請“憲法”訴訟法”“釋憲”案，“憲法”法庭12日下午針對“立法院”審查程序召開說明會，朝野再度交鋒。台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌12日表示，大法官此次劍指中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜議事主持違法，忘了民進黨2018年修“憲法”訴訟法的過程，陷入大法官自打臉的狀況。



中國國民黨籍“立委”吳宗憲說，按大法官的邏輯，從第九屆“立委”（2016年2月1日）至今有1029件法案全都失效，包括“憲法”訴訟法，整體嚴重矛盾，連民進黨最愛的“國安法”修正等全數失效，這是大法官想看到的嗎？大法官完全搞不清楚。



“立法院”2024年底三讀通過“憲法”訴訟法”修正草案，賴清德今年初公布，民進黨團遞狀聲請暫時處分及“釋憲”，案件尚未受理。今日下午的說明會，聲請方由民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、“立委”鍾佳濱代表，對上代表“立法院”的中國國民黨籍“立委”吳宗憲、翁曉玲、台灣民眾黨主席黃國昌。專家學者則是邀請從“立法院”法制局長退休的教授羅傳賢諮詢實務運作。



中國國民黨“立法院”黨團、台灣民眾黨團12日上午聯手召開“大法官想當民主太上皇 破壞“國會”自主太荒唐”記者會，藍白法學精銳齊出，包括德國慕尼黑大學法學博士的翁曉玲，曾任檢察官的吳宗憲，具美國康乃爾大學法學博士學位，曾任“中研院”法律學研究所研究員的黃國昌。

