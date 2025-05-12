有危機！藍委李彥秀街頭拜票抗惡罷

藍委李彥秀進行“反惡罷、戰獨裁”街講。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月12日電（記者 張嘉文）民進黨“立法院”總召柯建銘昨宣稱，將會罷掉31席藍委。目前台北市5席藍委罷免二階連署都已送件，內湖、南港李彥秀危機重重，重啟選舉拜票模式，只要有空檔就是街頭站好站滿，向往來的人潮、車潮問好爭取認同。



李彥秀去年以11萬2743票（47.64%）勝選，民進黨候選人高嘉瑜以9萬5241票（40.24%）居次，同屬泛綠陣營的台灣基進吳欣岱拿下2萬6382票（11.15%）；高嘉瑜、吳欣岱兩人的票數加總高於李彥秀得票數，日前高、吳兩人相繼承諾，若罷免成功，將不參與港湖“立委”補選，象徵綠營整合成功，都讓李彥秀危機感十足。



李彥秀今天上午安排在台北市內湖路、港墘路口進行“反惡罷、戰獨裁”街講，邀請黨主席朱立倫出席站台，另外該選區的台北市議員游淑惠、李明賢和吳世正也都到場力挺。



宣講時間訂在早上8點15分開始，但李彥秀早早就抵達現場，在團隊成員陪同下舉不同意罷免牌、拿著麥克風，輪流站在該街口的四個點向往來的上班人潮、車潮問好，爭取大家屆時罷免投票出門投下不同意。



中評社觀察往來的人潮和汽機車駕駛，許多人經過時都對李彥秀比出“讚”的大拇指手勢，還有民眾高喊“賴清德下台！”，約一個小時的街講中，僅有大約3人路過時，大聲喊著要罷免李彥秀，整體的街頭反應算十分良好。