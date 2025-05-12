台幣升值傷觀光　賴正鎰籲加速開放陸客

商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰。（中評社 資料照） 中評社台北5月12日電／新台幣強勢升值，全台商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天指出，近來民眾搶買美元，他憂心暑假恐湧現出境潮，本地旅遊生意流失速度遽升，觀光逆差勢必再擴大，將對台灣觀光業造成不可逆的重傷害，政府應儘早未雨綢繆應對即將到來的衝擊。他強力敦請政府儘快解除兩岸禁團令，全面開放兩岸旅遊。



根據“交通部”“觀光署”統計，2024年入境台灣約785.8萬人次，雖較2023年的648.7萬人次，年增21%，台灣出境約1，685萬人次，其中前往日本旅遊高達600萬人次，全年的出入境人次逆差約900萬人次，觀光逆差擴增至220億美元。



“觀光署”最新統計，今年前兩個月入境旅客為135萬人次，雖然年增率達9%，但民眾出境旅遊相對也高達302萬人次，年增率13.4%，甚至比2019年出境高峰的同期還增加26萬人次，成長9.4%，已是創新紀錄。



其中，光是前兩個月到日本旅遊就有近109萬人次，較去年同時增加約9.2萬人次，成長9.2%，占出國比例36%，相當台灣出國的每100人，就有36人去日本旅遊，今年前兩月甚至還比2019年同期多出28.8萬人次，成長35.9%，赴日旅遊人次同樣創紀錄。日本彷彿就像是國際旅遊的大型吸票機，把大陸，泰國，韓國與台灣的遊客都吸走了一大半。



賴正鎰12日透過新聞稿指出，多數台灣觀光旅遊業者已經開始擔心今年下半年，尤其暑假將至，原本暑假是島內旅遊旺季，儘管現有的暑假訂房量數據雖然還看不出，但旅遊業者已經開始笑不出來，深怕這波台幣強勢升值，暑假國旅堪慮，連來台的國際旅遊市場也不樂觀。尤其是台灣往來海外的航點及航空公司持續增加，預期今年出國旅遊市場將創新高。

