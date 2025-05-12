黃國昌酸柯建銘法學造詣深　翁曉玲大笑

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月12日電（記者 鄭羿菲）“司法院”“憲法”法庭今日下午將針對“憲法”訴訟法”“釋憲”案召開說明會，朝野將再度交鋒。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘事前放話，台灣民眾黨主席黃國昌不會是對手。擁有美國康乃爾大學法學博士學位的黃國昌12日反酸，柯法學造詣非常精深，全台民眾都很佩服。德國慕尼黑大學法學博士出身的中國國民黨籍“立委”翁曉玲在一旁越聽越有趣，忍不住大笑。



翁曉玲也猛酸，我們從不把柯建銘當對手，從頭到尾都在不同程度的擂台上，我們也不願意花費唇舌去跟柯討論法律的ABC。



“立法院”2024年底三讀通過“憲法”訴訟法”修正草案，賴清德今年初公布，民進黨團遞狀聲請暫時處分及“釋憲”，案件尚未受理。今日下午的說明會，柯建銘事前放話，他不想跟黃國昌比，黃怎麼會是對手呢？藍白毀憲亂政，怎麼是我們的對手，自尋死路。



中國國民黨“立法院”黨團、台灣民眾黨團12日上午聯手召開“大法官想當民主太上皇 破壞“國會”自主太荒唐”記者會，藍白法學精銳齊出，包括德國慕尼黑大學法學博士翁曉玲，曾任檢察官的吳宗憲，曾任“中研院”法律學研究所研究員的黃國昌。



黃國昌酸道，柯建銘長期以來自詡最懂“立法院”立法程序的人，我們也都知道柯建銘法學造詣非常精深，全台民眾都很佩服⋯⋯黃國昌話還沒講完，坐在一旁的翁曉玲則越聽越覺得有趣，一改稍早談論法律程序時的嚴肅神情，忍不住大笑。

