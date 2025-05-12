中評現場：罷綠民團赴“中選會”送函一度撲空

左起“地動刪瑤”召集人賴苡任、成員邱浩瀚赴“中選會”一度撲空。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月12日電（記者 張穎齊）罷免民進黨籍“立委”吳思瑤的“地動刪瑤”團體面臨換領銜人困境，罷團召集人賴苡任等人12日上午赴“中選會”遞交文件，櫃台空無一人，且燈一時還關著，等了數分鐘，由員警去通知才有人員下來收件，讓賴苡任無奈搖頭。



“地動刪瑤”召集人賴苡任、成員邱浩瀚12日上午9點半赴“中選會”前開記者會，要遞交請求“中選會”儘速訂立“遞補領銜人相關作業辦法”並公示之函文，以維護“憲法”賦予人民之罷免權，及讓人民有法可依，行政機關得以依法行政。



由於“地動刪瑤”領銜人、藝術學者張克晉退出，團體面臨換領銜人的窘境，對於換領銜人的相關法令、作業辦法，賴苡任9日向“中選會”反映，得到回應則是尚不清楚、要內部開會討論。“中選會主委”李進勇12日說，就個案身分徵詢要有適當的方式來行文，並請賴還是嚴謹地去取得更換同意書。



賴苡任率邱浩瀚等人，9點40分開完記者會後，照規定帶著函文來“中選會”遞件，在員警的協助引導下到中央聯合辦公大樓的10樓“中選會”辦公室櫃台，豈料眾人一進入“中選會”收件櫃台，現場無一櫃台人員，甚至連燈都沒開。

