李進勇：不在籍投票若通過　會依法執行

李進勇。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月12日電（記者 黃筱筠）針對不在籍投票，“中選會主委”李進勇今日答詢表示，如果經過“立法院”協商通過立法，我們是執行機關，就必須依法執行，“我依法執行是應該的”。



“立法院”內政委員會今天處理“海委會”、陸委會、“客委會”、“中選會”等解凍預算案。



無黨籍原住民“立委”高金素梅質詢李進勇，是否選務中立？李進勇說，“我中立”。高金接著問，你只挑你想做的事情，全台灣人民都在看你適不適合？你合格嗎？李還是說“我合格”。



高金建議，你作為知識份子良知，希望站在這個位置上要替全民做事，不是替政黨做事。



高金素梅關注原住民投票問題。她詢問，你在“中選會”6年，你做得好嗎？李進勇說，非常努力跟同仁把選務做好。高金素梅不滿說，努力跟做得好兩回事情，你中立嗎？李進勇更說，“我中立”。高金素梅則說，她身為無黨籍發現你非常不中立。



高金詢問，原住民選舉困境有什麼？李進勇答覆，第一個經常被關心是投票秘密問題，原住民缺額補選等，還有不在籍投票。



高金素梅說，不在籍投票相關修法已經在“立法院”，這麼重要法案，以及原住民投票率非常低，是因為秘密投票等問題，要怎麼改進？李進勇說，過去針對原住民選務有若干瑕疵，但是提出改進措施。

