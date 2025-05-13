邱世卿：印巴空戰讓西方對中國軍事實力改觀

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月13日電（記者 方敬為）印巴7日發生衝突，巴基斯坦空軍使用殲-10C戰機，擊落6架印度戰機。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，此戰役驗證中國軍備的實戰能力，也展現相關作戰體系的進步，過去西方軍事專家或評論員經常傾向低估中國軍事實力，此役後將徹底改觀。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



印度空軍5月7日凌晨發動“朱砂行動”（Operation Sindoor），對巴基斯坦境內的“恐怖主義設施”打擊。巴基斯坦軍方則使用中國製殲-10C戰機擊落6架印度戰機，包括3架法國“飆風”、1架俄制“蘇-30MKI”、1架“米格-29”及1架“蒼鷺”無人機，引發熱議。



邱世卿表示，可以用“厚積薄發”來形容這次的印巴衝突，尤其是在空中戰鬥的部分，巴國使用中國製造的戰鬥機取得6:0戰果，相當震撼。在過去20年來，解放軍在軍備技術上取得長足的進步，而這種進步放到過去的歷史當中，非常罕見，也因為進步太驚人，所以一般西方軍事專家，甚至是政府評估機構或智庫，都會傾向低估解放軍的軍備性能，以及當前解放軍所具備的實力。



他說，5月7日的印巴空戰之後，外界勢必對中國的軍事能力改觀，這是中國大陸歷經一代、兩代軍工人努力且辛苦累積所取得的成果。



針對印巴空戰所產生的影響，邱世卿認為，這場衝突，巴基斯坦方面採取中國解放軍體系化的作戰模式，而印度還是採用傳統的對抗或者戰爭理論，很顯然在這次衝突裡面，巴基斯坦擊落6架印度戰鬥機，而本身卻沒有任何損失，讓全世界的軍事觀察家感到非常震撼。