組織犯罪解散國民黨？洪嘉鴻：實務困難

律師洪嘉鴻。（中評社 資料照） 中評社台中5月13日電（記者 方敬為）檢調近期偵辦罷免“立委”幽靈連署案，大動作搜索中國國民黨地方黨部，已羈押10多名黨工，“中選會主委”李進勇更直指“組織犯罪”，外界關注國民黨遭解散的可能性。律師洪嘉鴻接受中評社訪問表示，綠營或許有此意念，但實務上相對困難，首先，涉犯偽造文書等罪嫌，是否能無限上綱到組織犯罪的程度？且解散政黨要經“憲法”法庭決議，目前大法官不齊，程序上行不通。



洪嘉鴻指出，目前檢調針對幽靈連署情形大動作偵辦國民黨，但其實都是偽造文書、違反個資法等5年以下刑期的罪嫌，檢調如此小案大辦，已不符合比例原則，民眾對司法的不信任感持續上升，倘若要進一步上綱到組織犯罪，甚至解散國民黨，等於是完全將司法作為政治鬥爭的工具，勢必在台灣社會乃至於國際上造成輿論，這點綠營應該會考慮再三。



洪嘉鴻，國民黨籍，曾任屏東縣、台中市、高雄市地方法院法官、兩屆台中市議員、國民黨台中市議會黨團執行長。現為台中律師公會常務監事，主持泓嘉法律事務所。



對於檢調進一步朝組織犯罪方向偵辦國民黨的可能性，洪嘉鴻認為，正常來說，實務上相對困難，近期檢調對國民黨地方黨部的搜索，可以看到檢察官偵辦大概是以偽造文書罪嫌為主，另外還有一條罪名就是違反個人資料保護法，裡頭有一條非公家機關誤用、濫用個資的部分，兩者都是法定刑期5年以下徒刑，要上綱至組織犯罪，欠缺正當性。



洪嘉鴻指出，過去檢方在偵辦5年以下有期徒刑的犯罪行為，很少會以“有串證之虞”，進一步“小案大辦”，為了要挖出真相大規模搜索、羈押、扣留證物，相關舉措基本上已不符合比例原則，倘若要進一步上綱到組織犯罪偵辦在野黨，整個社會以及國際觀感輿論勢必對執政黨不利。



此外，他說，若以組織犯罪偵辦國民黨，經宣判定讞後，須向“憲法”法庭聲請解散組織，但目前“憲法”法庭的大法官人數不足，所以客觀而言，程序上是行不通的，且過去組織犯罪是針對黑幫、暴力集團，如今卻要將部分連署訛誤的情況擴大解釋為組織犯罪，有違情理，相信大部分正常人都不會認同。