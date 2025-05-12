苗栗拱天宮宣布取消福建泉郡富美宮交流

苗栗白沙屯拱天宮二媽巡庄。(照:白沙屯媽祖網路電視台） 中評社苗栗5月12日電／福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台遶境，原定12日參加苗栗白沙屯拱天宮二媽遊庄活動，消息曝光後，陸委會表示將派員全程稽查，拱天宮今日突在活動前夕發聲明表示，未想單純的宗教信仰文化交流，演變為政治色彩，泉州郡富美宮為不傷本宮與宗教信仰的本義，故臨時取消本次活動。



針對福建泉郡富美宮來台交流，陸委會昨日表示，已接獲檢舉並派員全程稽查。從未收到富美宮來台遶境之交流申請案，至於是否涉及虛偽申請等情況，已由主管機關蒐證中，後續將依法嚴格查處。



苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖聖駕昨日回鑾，今天依往例由二媽巡庄為地方祈福，福建省泉州富美宮蕭府太傅神像，有意以訪問拱天宮附近的五雲宮名義跟著巡庄，活動原本是透過中華道教民俗文化學會，經由白沙屯五雲宮向拱天宮接洽參訪事宜。



五雲宮人員表示，且此次參訪似為臨時起意，人員與神尊分開抵達，與台灣一般宮廟交流方式有所不同，目的不夠明確。在得知陸委會將派員稽查後，為避免政治聯想所帶來的後遺症，五雲宮已告知不予接待，對方也隨即取消參訪行程。



拱天宮對此發表聲明指出，富美宮此次前來是由對方主動通知將蒞台巡境，並非拱天宮邀請。聲明中強調，拱天宮創宮120多年來，始終秉持服務廣大信眾的宗旨，從未參與或介入政治，對於單純的宗教信仰文化交流演變為政治議題深感遺憾。



拱天宮聲明如下：“有關泉州富美宮本次前來本宮繞境祈福，系為泉州富美宮通知本宮將蒞台巡境，非本宮邀請。很遺憾！本宮創宮120多年來，皆為服務廣大信眾，從未參與、介入政治，未想單純的宗教信仰文化交流，演變為政治色彩始料未及。泉州郡富美宮為不傷本宮與宗教信仰的本義，故臨時取消本次活動。”



五雲宮與富美宮的淵源可追溯至光緒29年，當時泉州郡富美宮王船飄洋渡海來到台灣，白沙屯先民因緣際會請到王船上八角香爐，進而促成五雲宮的創建。雙方在1992年及2022年舉辦王船醮期間，曾有過一次交流經驗。

