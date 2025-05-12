桃園景福宮建廟281年　首次為新人證婚

新郎潘俊哲、新娘徐潔怡在桃園大廟景福宮眾神的見證下，完成終身大事。（景福宮提供） 中評社桃園5月12日電／桃園大廟景福宮創廟281年來，首次有新人在廟內舉辦結婚儀式，新郎潘俊哲、新娘徐潔怡在開漳聖王與月老神君暨眾神的見證下完成終身大事。廟方也評估籌辦集團結婚，讓信仰融入生活。



這對新人說，他們都是桃園大廟虔誠信徒，2人日前到廟裡擲筊詢問事業、婚姻，問到今年是否該結婚，立即給了聖筊，包括結婚日期、地點也都是由開漳聖王做主。



這場融合信仰與傳統的婚禮，吸引許多信眾駐足觀禮，新人攜手向開漳聖王暨眾神致上虔誠敬意，感謝神恩庇佑，也特別向月老神君祈求永恆姻緣，新人在眾神明與親友祝福中完成終身大事，場面溫馨感人。



景福宮主任委員簡征潭及委員監事在旁觀禮，簡征潭特別致贈“聖王公999金牌”給新人，祝福新人百年好合、幸福美滿。簡征潭指出，桃園大廟創廟281年，其中景福宮“月老神君”是在2020年時，自台北霞海城隍廟分靈奉祀。短短幾年就名列“全台10大月老”之一，吸引許多未婚男女前來求姻緣，促成很多良緣。每年的未婚聯誼活動更是報名秒殺，驗證景福宮月老相當靈驗。



簡征潭表示，這場婚禮為桃園大廟寫下新頁，祝福這對新人也感謝神明庇佑。大廟每年都會舉辦未婚聯誼活動，未來將評估是否開放更多信眾於大廟舉行重要人生儀式，甚至擴大舉辦集團結婚，讓信仰文化融入生活，更貼近民眾。