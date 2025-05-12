台南藍議員蔡淑惠詐助理費　遭判2年緩刑5年

國民黨台南市議員蔡淑惠。（中評社 資料照） 中評社台南5月12日電／中國國民黨籍台南市“八連霸”議員蔡淑惠，被控與3位助理涉嫌共同利用職務虛報詐領公費助理費，並分別詐得新台幣533萬餘元，台南地方法院12日依共同犯利用職務機會詐取財物3罪判應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並應向公庫支付新台幣50萬元，褫奪公權3年；本案共犯蔡淑惠的前夫黃森榮、兼任助理的姊姊蔡淑珠均被判1年10月，助理許錥渟被判1年9月，3人均緩刑3年。可上訴。



台南地檢署去年9月9日偵結認定蔡淑惠從2009年至2016年擔任市議員期間，與前夫黃森榮、兼任助理的姊姊蔡淑珠、助理許錥渟等人，共謀向台南市議會虛報公費助理名額或浮報公費助理薪資，藉以詐取公費助理補助費共533萬1012元，4人均涉犯《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物及《刑法》使公務員登載不實等罪提起公訴。



檢方認定，蔡淑惠從2009年10月起至2016年12月31日止，擔任台南縣市合併前台南市第16屆議員，以及縣市合併後台南市第1、2屆議員期間，明知《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》規定的議員公費助理補助費，係市議會編列預算支付，並非議員薪資的一部分，也不是對議員個人的實質補貼，竟與3名共犯，分別以黃姓、林姓人頭及黃姓助理的名義，向市議會虛報公費助理名額或浮報公費助理薪資。



檢方查出，蔡淑惠虛報前夫胞姊黃姓女子自2009年10月起及2010年12月25日起受聘擔任公費助理，藉以詐取公費助理補助費共241萬8180元；縣市合併後的第1、2屆議員期間，也虛報林姓女子自2013年1月17日起及自2014年12月25日起受聘擔任公費助理，詐取公費助理補助費共238萬5344元。



另在台南縣市合併後的第2屆議員任內，蔡淑惠自2014年12月25日至2016年12月31日止聘用黃姓女子為公費助理，卻低薪高報，向市議會詐取公費助理補助費共52萬7488元。



蔡淑惠在檢方偵查中主動繳回犯罪所得533萬1012元，檢方將她及3名涉案共犯起訴，建請法院量處適當刑度。



經台南地方法院審理後，法官認定蔡淑惠涉共同犯利用職務機會詐取財物罪，共3罪，各處有期徒刑1年10月，均褫奪公權3年。應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並應於本判決確定後2年內向公庫支付新台幣50萬元；褫奪公權3年。扣案之犯罪所得新台幣533萬1012元沒收。