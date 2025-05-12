台灣4月總稅收年減3.1%　證交稅連2黑

全台賦稅收入及年增率。（照片：台“財政部”網站） 中評社台北5月12日電／台“財政部”12日公布2025年4月全台賦稅收入初步統計，單月實徵淨額為新台幣1541億元，較去年同期減少新台幣49億元，年減3.1%；其中，證交稅受台股4月劇烈震盪影響，單月實徵淨額僅新台幣178億元，較去年同期大減新台幣80億元，年減幅高達31%，為2023年2月以來新低。



根據全台賦稅收入初步統計，4月實徵淨額為1541億元，較去年同期減少49億元，年減3.1%；累計1至4月實徵淨額為7080億元，也較去年同期減少85億元，年減1.2%。其中，受股市劇烈震盪影響，證交稅大幅衰退為拖累整體稅收的主因之一。



“財政部”統計處副處長劉訓蓉表示，4月初受到美國總統特朗普宣布對等關稅政策影響，全球股市波動加劇，台股在清明連假後的4月7日單日崩跌2066點，創下歷史最大跌點，隨後三天累計重挫近4000點，最低曾跌至17000點出頭。不過，在美方暫緩實施關稅消息激勵下，台股於4月10日強勁反彈1608點，創下史上最大漲點，並於月中後穩步回升。儘管如此，整體4月日均成交值僅為3381億元，創下自2023年11月以來新低，年減33.7%，已連三個月呈現負成長，累計前四月日均成交值也年減14.6%，僅為3992億元。



受上述市場冷清影響，4月證交稅實徵淨額僅178億元，較去年同期大減80億元，年減幅高達31%，為2023年2月以來新低。若與3月相比，月減幅也達18.9%。雖然累計1至4月證交稅實徵淨額達748億元，為歷年同期第三高紀錄，僅次於2014年與2021年，但因去年同期基期偏高，今年仍出現132億元的年減額，年減15%。



至於其他主要稅目中，營所稅表現同樣疲弱，4月實徵為負67億元，年減70億元，累計1至4月為110億元，年減85億元、減幅達43.5%，主要因本期出現較大規模退稅案所致。



綜所稅則因扣繳來源如盈餘分配、薪資與利息所得增加，表現相對亮眼。4月實徵淨額493億元，年增13.5%，累計1至4月達1885億元，年增187億元，年增幅11%。



營業稅方面，4月實徵淨額為25億元，較去年同期大增48億元，主因台灣需求穩定，以及進口機械、電機設備、精密儀器、基本金屬等稅額上升。不過，適用外銷零稅率廠商申請退稅亦同步增加，部分抵銷增幅。累計1至4月營業稅實徵淨額為1925億元，年增5億元，增幅僅0.2%。



此外，牌照稅因開徵量數增加，4月實徵382億元，年增0.4%；累計前四月426億元，年增0.9%。前四月主要稅目實徵淨額與預算數比率中，超過100%的稅目包括贈與稅、遺產稅、印花稅、牌照稅、菸酒稅、綜所稅與關稅；低於100%的則包含契稅、貨物稅、營業稅、證交稅、土增稅與營所稅等。