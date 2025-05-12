海馬斯首度在台實彈射擊　發射33枚火箭彈

多管火箭系統海馬斯。（照片：洛克希德馬丁官網） 中評社屏東5月12日電／台陸軍以“遠程精準火力打擊系統”（轟雷專案）對美採購“海馬斯多管火箭系統”（HIMARS）等裝備，在去年抵台接裝後，今日在屏東九鵬基地進行首次實彈射擊，一共打出33枚火箭彈。



台灣對美採購29套“海馬斯”多管火箭系統，其中包含864枚M30、M31火箭彈，射程介於70公里至94公里，具GPS導引技術，每車搭載6枚。軍方表示，今日射擊模擬實戰，驗證系統性能與部隊戰備，展現跨區增援能力，為“國防”戰力注入強心針。



陸軍以“轟雷專案”，編列新台幣325億2400萬元預算向美採購29套品名為M142 的“高機動性砲兵火箭系統”（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS），其中包括864枚精準火箭、84枚戰術飛彈。2024年首批11套海馬士火箭系統及2套訓練模擬器運抵台灣，由58砲指部接收，並展開赴美接訓及“返國”戰鬥部署的實裝訓練。第二批18套海馬士系統，包括864枚精準火箭及20枚戰術飛彈，有望2026年交運。



陸軍4月22日發布射擊通報，5月12日早8時至中午12時、下午1時半至5時，在屏東滿州地區進行地面武器對海（空）實彈射擊，最大彈道高度為2萬呎，而5月19日早8時至中午12時則為預備日。



台軍方在後續幾天，將有“神弓”操演射擊刺針防空飛彈，“神鷹”操演則是由航特部直升機執行實彈射擊，展現三軍聯合作戰能力。



台軍方強調，相關操演全程嚴格檢驗武器與戰備水準，後續射擊視天候調整。軍事迷熱議“海馬斯”首秀成功，期盼天氣放晴再睹其精準威力，火力全開捍衛“國土”。