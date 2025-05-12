綠營苗栗雙罷失敗　兩區連署書未達門檻

苗栗罷團今日下午宣布罷免未達門檻不送件。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗5月12日電（記者 盧誠輝）苗栗縣罷團今日下午4時在苗栗縣選委會召開記者會，宣布苗栗雙罷失敗，第一選區無黨籍“立委”陳超明罷免案第二階段連署書僅收到1萬8818份，距離門檻尚差1768份，第二選區藍委邱鎮軍罷免案第二階段連署書則收到2萬918份，距離門檻尚差2269份，現場罷團志工忍不住悲傷情緒，當場淚崩。



苗栗縣共有兩席“立委”，分別是第一選區的無黨籍“立委”陳超明，第二選區藍委邱鎮軍，陳超明雖為無黨籍，但在“立法院”跟隨國民黨團運作，兩人均遭綠民團鎖定罷免。



苗栗縣罷免連署第2階段從3月14日啟動，在5月12日截止，依苗栗縣2個選區的總選舉人數10%估算，罷免第一選區“立委”陳超明第2階段連署門檻須達2萬586份，而罷免第二選區藍委邱鎮軍第2階段連署則須2萬3187份。



苗栗罷團今日上午宣布將於下午4時到苗栗縣選委會送件並召開記者會，原本外界以為應該已經達標，結果下午4時一到，罷團果然準時載來大批連署書到苗栗縣選委會門口，但隨後召開記者會承認苗栗雙罷失敗，也不會送件，但強調這近4萬份連署書就是展現苗栗的民意，未來會持續監督苗栗縣2席“立委”的所作所為。



今日包括民進黨籍苗栗縣議員陳光軒、無黨籍苗栗縣議員曾玟學和陳品安都陪同罷團一起召開記者會，3人面色相當凝重，陳光軒致詞時也忍不住紅了眼眶。站在一旁的罷團志工則當場淚崩，頻頻擦拭眼淚，並互相加油打氣。