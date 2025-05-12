綠營苗栗雙罷失敗　陳超明：持續傾聽民意

無黨籍“立委”陳超明在得知罷免案失敗後強調，將繼續用生命灌溉苗栗。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗5月12日電（記者 盧誠輝）苗栗縣罷團今日下午4時在苗栗縣選委會召開記者會，宣布苗栗雙罷失敗。今日仍在苗栗縣後龍鎮視察的無黨籍“立委”陳超明得知後表示，他會持續傾聽民意、堅持民事不可緩、繼續用生命灌溉苗栗，讓大家一起共同打拚。



苗栗縣共有兩席“立委”，分別是第一選區的無黨籍“立委”陳超明，第二選區藍委邱鎮軍，陳超明雖為無黨籍，但在“立法院”跟隨國民黨團運作，兩人均遭綠民團鎖定罷免。



苗栗縣罷免連署第2階段從3月14日啟動，在5月12日截止，依苗栗縣2個選區的總選舉人數10%估算，罷免第一選區“立委”陳超明第2階段連署門檻須達2萬586份，但罷團僅收到1萬8818份，距離門檻尚差1768份，而罷免第二選區藍委邱鎮軍第2階段連署則須2萬3187份，但罷團也僅收到2萬918份，距離門檻尚差2269份，宣告苗栗雙罷失敗。



陳超明在得知苗栗雙罷第二階段連署以失敗告終後指出，他感謝來自四面八方捎來的關心、關懷、鼓勵、加油和打氣，讓他銘感在心，非常感謝第一選區鄉親的對他的支持。他強調，會持續傾聽民意、堅持民事不可緩、繼續用生命灌溉苗栗，讓大家一起共同打拚。

