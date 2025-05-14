高雄旅展介紹北京門頭溝　古寺與文創吸睛

“門頭溝區旅遊行業協會”10餘人受邀到高雄市旅行公會國際旅展參展。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月14日電（記者 蔣繼平）北京“門頭溝區旅遊行業協會”受邀參與高雄市旅遊公會舉辦的國際旅展，介紹門頭溝區的景點與文創特色。超過千年歷史的著名景點潭柘寺、戒台寺，還有結合石魚、帝王樹等意象設計的冰箱貼與手串文創品，吸引不少民眾的眼球。



“2025高雄市旅行公會國際旅展”9日到12日在高雄展覽館舉行，“門頭溝區旅遊行業協會”受邀參展，包含當地的旅遊景區經理、旅行社業者、文化文創公司、非物質文化遺產結繩技藝代表性傳承人陳信，共有10餘人來到高雄，介紹門頭溝區當地的旅遊景點以及當地文創商品特色。



攤位上以海報介紹已有1700年歷史的“潭柘寺”，現有房舍943間，其中古建殿堂638間，建築保持明清時期的風貌，是北京郊區最大的一處寺廟古建築群，並體現中國古建築的美學原則。還有距今已有1400多年歷史的“戒台寺”景區是佛教重點寺院，以形態奇特的古松聞名，明清時期就成為歷代皇帝踏青賞春的佳境。



除了景點，海報也介紹把結繩和宗教文化結合的手工藝術原創品牌“結繩記”，在當地從事旅遊的“北京紅雁初心文化發展有限公司”、“北京嘉福文化旅遊有限公司”、“巧手蘭心工作室”。現場也展示文創商品，譬如：五福臨門石魚、二喬玉蘭冰箱貼、古法琉璃金沙手串、參照大銅鍋原形設計製作的“金飯碗”擺件等。



嘉福文化公司經理郝新建介紹說，這些都是大陸很流行的文創商品，是將“石魚、帝王樹、二喬玉蘭、柘樹、大銅鍋、戒台、喜神、名松”等各類文化元素，與潭柘寺、戒台寺、妙峰山等著名景區的祈福納祥、戒定生慧、古建美學、古樹名木等歷史文化相融合來展現，將“福慧喜樂、平安吉祥”帶入生活中。

