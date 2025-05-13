游淑慧：台北藍軍有共識　蔣萬安不會爭黨魁

國民黨台北市議員游淑慧接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨10月將舉行黨主席改選，黨籍台北市長蔣萬安因近期強勢抗綠的態度，獲得藍營支持者肯定，愈來愈多關於他可能提前接班的討論。國民黨台北市議員游淑慧向中評社表示，提早接班這事應該不會發生，因為市議會“台北隊”都有和蔣萬安本人談過，大家有的共識就是讓蔣專心爭取市長連任，然後在8年任期內專注市政、累積治理能量，這才是對國民黨最實質的幫助。



游淑慧強調，並沒有覺得蔣萬安有要爭取黨魁的想法，我們普遍也沒有支持蔣現階段去做政治的挑戰，以他46歲的年紀加上台北市民對他的託付，還是希望蔣萬安在這8年裡，扎實地把市政做好。



國民黨預計在10月進行黨主席改選，雖然當前國民黨面臨大罷免與遭司法大規模偵辦風暴中，主席選舉議題非主要焦點，但黨內部分人士已開始討論市長兼任黨主席的可能性，蔣萬安因近期在議會中強硬回應綠營議員質詢，讓藍營士氣大振，讓支持者對他提早接班有愈來愈多討論。



游淑慧對此接受中評社訪問時表示，蔣萬安近來在議會的強硬回應並非形象轉變，而是延續其一貫風格，蔣其實當市長以後，一直維持該強硬就強硬、平常則溫文儒雅的形象，不是最近才這樣，只是近期民進黨議員增加了政治議題的質詢，當然蔣萬安也就不客氣地回擊。



游淑慧表示，蔣萬安的態度，面對政策質詢時總是理性應對，願意詳細說明；但若議員刻意政治操作，他也不會退讓，民進黨議員想玩政治，市長就強硬回應，這是該做的事。



游淑慧進一步指出，市民對於蔣萬安這樣“講道理就說道理，胡攪蠻纏就嚴正以對”的風格十分肯定，這也反映在其施政滿意度上升的趨勢中，他不是全為了提振藍營士氣而強硬，而是始終如一地堅守分際，中間選民也慢慢有感，這就是最實質的政治影響力。