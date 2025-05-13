中評關注：深藍難突破　綠推罷免未必大成功

苗栗罷團12日宣布陳超明、邱鎮軍未達連署門檻不送件。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗5月13日電（記者 盧誠輝）綠營發動的全台大罷免近日已進入第二階度連署送件最後階段，繼10日新竹縣第一選區藍委徐欣瑩罷免案未過門檻成立後，12日苗栗縣第一選區無黨籍“立委”陳超明、第二選區藍委邱鎮軍的罷免案也未達門檻宣告失敗。綠營即使傾全黨之力，仍很難跨過深藍板塊，未來第三階段罷免投票處境堪憂。



全台共有35席泛藍“立委”進入第二階段罷免連署，目前已有33案送件，但包括新竹縣第一選區藍委徐欣瑩、苗栗縣第一選區無黨籍“立委”陳超明、第二選區藍委邱鎮軍的罷免案第二階段連署都因未達門檻宣告失敗。在罷藍委部分，目前僅剩13日截止收件的彰化縣藍委謝衣鳳、21日截止收件的基隆市藍委林沛祥，民進黨還在力拚。



至於30件已跨過第二階段連署門檻的罷藍委案，仍有待“中選會”審查後宣告罷免案是否成立。但在大罷免連署最後階段，陸續傳來有3席泛藍“立委”未過門檻罷免失敗的消息，已讓藍營基層相當振奮，也顯示綠營再怎麼給力，也很難跨過深藍板塊的困境。



苗栗縣和新竹縣本來就是藍營大票倉，擁有逾20.5萬選舉人口的苗栗縣第一選區（竹南鎮、造橋鄉、後龍鎮、西湖鄉、通霄鎮、銅鑼鄉、苑裡鎮、三義鄉），從2008年該選區設置以來，藍營在“立委”選舉從未輸過。2012年陳超明披掛藍營戰袍首次參選該選區“立委”時，便以2.6萬多票（18.32%）的差距大勝綠營。



而擁有逾23.1萬選舉人口的苗栗縣第二選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉、苗栗市、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、大湖鄉、泰安鄉、卓蘭鎮）更是有過之而無不及，同樣從2008年該選區設置以來，藍營在“立委”選舉不但從未輸過，2012年藍營甚至還以壓倒性的7.1萬多票（43.3%）差距輾壓綠營。

