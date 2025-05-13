中評專論：特朗普轉向了　民進黨何去何從？

賴清德。（民進黨資料照） 中評社台北5月13日電（評論員 林淑玲）美中關稅戰出現重大轉折，雙方在瑞士談判後發表聯合聲明，調降原本相互祭出的高關稅。美國總統特朗普近日也宣布印度與巴基斯坦已同意立即全面停火，並施壓俄羅斯與烏克蘭停戰展開談判。這是特朗普1月上任以來最大變局，當維穩成為美國的主旋律，民進黨政府對兩岸關係、在野黨的全面衝突能獲得美國支持？



特朗普今年1月上任，4月初推出對等關稅，才1個多月已搞亂全球，美股暴跌，企業、民眾受損慘重，全美罵聲不斷。CNN4月所做民調，特朗普支持度僅41%，是美國70年來歷任總統就職百日新低。特朗普若再不踩煞車，他與共和黨都會慘兮兮。果然撐不了多久，美國就開始啟動與各國關稅談判，隨即與最重要的貿易對手中國達成部份共識。這也坐實了美國財政部長貝森特之前所言，關稅是迫使各國坐上談判桌的手段。



美中談判取得重大進展，顯示特朗普先前放狠話，甚被視為瘋話連篇，都只是花招，這是他的商人風格。而談判是實力原則，美國人對中國價廉物美商品有強烈需求，受不了賣場貨架空空，美國有求於中國。中國媒體也觀察到，中國在談判中佔上風，並沒有做出讓步，甚至沒有承諾採購美國商品。美國財長貝森特在新聞發佈會上也稱，與中國的談判沒有討論貨幣問題



除了關稅戰有所轉圜，特朗普最近也出手斡旋兩場戰事，之一是印度與巴基斯坦之戰，巴基斯坦日前以中國製殲－10C戰機擊落印度的法製飆風戰機震撼全球，兩個核武國一旦升高衝突，令全世界驚恐。特朗普日前主動宣布印度與巴基斯坦已同意立即全面停火，也不斷向俄烏施壓停火，這意味著，特朗普還是務實的商人，他打關稅戰的目的是催促各國談判，振興美國經濟，Make America Great Again（MAGA），並不願看到全球動盪，到處在打仗。



特朗普這幾天的動作，透露出他的政策思維，雖與台灣沒有直接關係，卻值得民進黨政府深思。



美中關稅談判能這麼順利取得進展，展現美中關係既競爭又需合作的底層邏輯，並未因這次關稅戰而有絲毫改變。絕非民進黨口中“民主陣營聯合對抗中國”，或區隔“紅色供應鏈”、“非紅供應鏈”這種簡單、粗暴的二分法。更值得注意的是，這次的美中談判，除了美方特別著急，雙方各取所需，有沒有其它檯面下的共識？這恐怕是台灣接下去要焦慮的地方。