嚴震生：大陸有籌碼對美談判　台灣沒有

嚴震生。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電（記者 黃筱筠）美中發表聯合聲明宣布將暫時降低關稅。美國將在90天內將對中國大陸商品的關稅從145%降至30%，而中國大陸也將在同一期間將對美國進口商品的關稅從125%降至10%。台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問表示，中國大陸有籌碼對美國談判，不像台灣已經把底牌都暴露給美國，之後台美關稅談判能獲得的空間有限。



嚴震生指出，台灣一開始就表達效忠，把籌碼暴露給美國。台灣有些產品其實可以考慮轉往中國大陸，如果賴政府這樣做美國會緊張。但他說，台灣應該不會這樣做，民進黨政府不會打“中國牌”。但看看歐盟已經在打了，日本、韓國等也轉向中國，預計對美國打“中國牌”。



“行政院副院長”鄭麗君、“政務委員”楊珍妮在美東時間5月1日與美方結束首輪實體磋商。嚴震生說，楊珍妮是貿易談判，是務實談判，但鄭麗君領軍代表把意識形態放在談判裡面。我們現在狀況就是意識形態影響政策，這很可怕。



他舉例說，過去南非國家認為愛滋病是西方國家才有的疾病，拒絕承認非洲有愛滋病，用意識型態處理愛滋病，導致非洲因愛滋病死亡者很多，用意識形態處理白人問題，認為黑人沒有這個問題等。現在民進黨執政類似這樣，“行政院”官網把漢人改列為“其他人”，就是意識形態。非核家園雖然是民進黨神主牌，但之後美國要台灣買核能，台灣還是會買。意識形態主導執政，就會影響台灣在國際之間的談判能力。



美國與中國大陸結束在瑞士日內瓦的貿易談判，並於12日發布共同聲明，宣布雙方暫停互徵部分關稅90天。



嚴震生表示，過去因為美國總統特朗普姿態很高，希望中方打電話來談，中方當然是希望專業來談。過去最高層級會面都是下面先談好，美國後來搞清楚了。尤其看到美日談判時，特朗普鬧場一下，現在美日都還沒有談好。特朗普團隊應該也提醒了特朗普，關稅是要當成談判工具？還是真的要做到，如果是真的實施，必須要降到合理範圍。