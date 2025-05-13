北京門頭溝高雄旅展秀結繩技藝　民眾熱愛

42歲的陳信是“結繩技藝”的非遺代表性傳承人，也是“結繩記”的品牌創始人。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月13日電（記者 蔣繼平）來自北京的“門頭溝區旅遊行業協會”受邀參加由高雄市旅遊公會舉辦的國際旅展，除介紹風景，也安排“結繩技藝”非遺傳承人陳信現場交流，分享如何將古法編織工藝做創新，“結”如何成為文化載體，編出代表健康的藥師結、追求好運的桃花繩、以及端午應景的平安繩等，受到年輕朋友的喜愛，詢問度很高。



“2025高雄市旅行公會國際旅展”9日到12日在高雄展覽館舉行，“門頭溝區旅遊行業協會”受邀參展，包含當地的旅遊景區經理、旅行社業者、文化文創公司、非物質文化遺產結繩技藝代表性傳承人陳信，共10餘人來到高雄，介紹門頭溝區當地的旅遊景點以及文創商品特色。



較特別的是，42歲的陳信是“結繩技藝”的非遺代表性傳承人，同時也是把結繩和宗教文化結合的手工藝術的原創品牌“結繩記”的創始人。陳氏結繩可溯源至1748年，陳信是家族第八代傳承人，主打非遺古法手工結繩及機專屬工坊打造，旗下有近3千個手工匠人、兩百家的店鋪。



陳信也介紹了結繩背後的文化內涵，他說，上古時期祖先們用繩子打結的方式來記事，大事就大結，小事就小結，除了“記事結”，更早的是“工具結”，不同的結代表不同的事，也衍生出了結文化，結與吉讀音相似，也可表達福祿壽喜財安康等內涵，結繩成為了文化的載體，他認為“古法工藝做創新很重要”，才能繼續在現代生活中延續。



現場也展示了像代表健康的“藥師結”，還有非常應景即將到來的端午節、有著“五毒退散、吉祥安康”寓意的平安繩，當然還有追求好運或感情的“桃花繩”，且包裝都極具巧思，結繩可輕鬆戴在手腕上，旅展期間吸引許多年輕朋友上前問“怎麼買！”。另外，屬於大型結繩的“大十全結”，掛在脖子上立馬變穿搭配件，更貼近現代潮流。