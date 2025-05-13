綠營罷徐欣瑩連署失敗　沈伯洋稱沒無敵星星

粉專鎖綠鴉痛批：到底要多煩？！大惡罷，人民苦哈哈，黨賺飽飽。（鎖綠鴉粉專） 中評社台北5月13日電／罷免中國國民黨籍“立委”徐欣瑩團隊10日壓線送連署，罷免案最終以2006份差距未能過關。民進黨“立委”沈伯洋日前強調，形式審查這一關，因為份數不足所以沒被受理，但徐欣瑩沒有完全的無敵星星，這種因為形式審查沒過的，是一年內不可以再罷而已。會有完全無敵星星的，是投票之後沒有被罷掉的“立委”。



罷免國民黨“立委”徐欣瑩團隊“除舊汰欣”趕在第二階段最後送件期限前，將連署書送進新竹縣選委會，經過長達5小時的清點，徐欣瑩罷免案仍以2006份的差距未能過關。



綠委沈伯洋11日提到，他詢問過“中選會”，罷免案受理有分形式審查、實質審查，形式審查就是剛送進去的時候，看形式有無問題，形式問題包含“有無在時間內提出、有無依照里別造冊、有無依序編號”等。如果出問題，在時間內都還可以修正。但10日送件是已經壓線最後了，這沒辦法，因為本來份數就不夠，也無法提早送件。



沈伯洋說道，實質的問題就是看“有無死人連署、有無住不到四個月的民眾連署，有無偽造”等。實質如果出問題，會在40天之後要求補件。補件是在這個階段才有的，也就是說，形式審查也沒問題，確定受理之後，才有所謂的補件。



沈伯洋強調，徐欣瑩罷免案是在形式審查這一關，因為最後份數不足，所以沒被受理。但徐欣瑩沒有完全的無敵星星，這種因為形式審查沒過的，是一年內不可以再罷而已。會有完全無敵星星的，是投票之後沒有被罷掉的“立委”。



粉專“鎖綠鴉”痛批：到底要多煩？！大惡罷，人民苦哈哈，黨賺飽飽。



網友表示，“為了爭權奪利才罷免”、“台灣的民主素養就被這些人敗壞掉”、“你自己有本事出來選區域‘立委’、“乾脆‘中選會’規定該選區只要不是民進黨當選的一律重選，這樣比較快啦！”、“浪費時間金錢，乾脆有罷免連署之後同時可以成立反罷免連署，第一階段就把火滅掉，不然他們都以為自己是多數”、“人民要罷賴清德”。