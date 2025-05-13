陸委會查陸廟來台　藍委陳玉珍批製造恐懼

藍委陳玉珍受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）福建泉州富美宮神轎來台參加白沙屯媽祖遶境，陸委會主委邱垂正12日表示規避審查要查處。中國國民黨籍“立委”陳玉珍13日質疑，陸委會必須把違法的細節說清楚，台灣現在已成文字獄，但凡與中國大陸有關全都違法，製造恐懼。



富美宮來台參加白沙屯媽祖遶境活動，但陸委會收到檢舉，邱垂正表示，政府正式紀錄中，並沒有富美宮申請來台宗教交流的申請案，是規避審查或虛假申請，相關機關正積極查處；另外還批不樂見他們來台進行遶境，因連在神的世界都在矮化，中國常藉宗教文化交流進行統戰滲透，也進行必要查處。



陳玉珍13日赴“立法院”出席國民黨團大會前受訪質疑，她不知富美宮違法在哪？是廟方人員非法入境跑進來、偷渡嗎？那應該要當下就被抓起來啊，還是神像偷渡入境跑進來？陸委會覺得大陸神格化的神像要申請嗎？請問是哪一尊王爺、三太子、神明要經申請？陸委會必須把法治條件說清楚，所有百姓都會遵守，是“不教而殺謂之虐，不戒視成謂之暴”？



陳玉珍說，政府想辦法處罰兩岸百姓，若富美宮人員是以觀光旅遊申請來台去遶境，那應該也可以才對，對於佛教、道教、基督教都該自由才對，陸委會不是該扮演好兩岸交流角色嗎？不該拿把刀砍向百姓，現在是講到關於“中國大陸”，都不能提嗎？台灣已變成文字獄，使百姓心生恐懼，力推反滲透法，這就是政府想製造的目的。

