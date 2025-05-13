印度空戰被打趴　栗正傑：民眾會洩忿莫迪

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電／印度跟巴基斯坦爆發空戰，巴基斯坦空軍以中國製殲－10C戰機擊落印度戰機，其中包括法國製造的飆風戰機。台退役陸軍少將栗正傑12日在政論節目認為，印度民眾會對現在的局面非常氣憤，並且會將這口氣發在印度總理莫迪（Narendra Modi）身上。



根據，《中時新聞網》報導，栗正傑12日在政論節目《中天辣晚報》表示，莫迪領導的印度人民黨並沒有在上次大選中席次過半，是靠著獲得小黨支持才組閣，而在這次印巴空戰戰敗、“剛買的飛機被打啦”爆紅後，印度民眾不僅會認為這首歌是國恥，也會認為，現在的難堪局面是莫迪所造成。



栗正傑指出，印度過去認為巴基斯坦不經打，但現在卻被巴國狠狠打了一頓，印度民眾一定不能接受這個狀況，再加上“剛買的飛機被打啦”的傳唱，印度民眾會非常憤怒，並把這口氣發在莫迪上。



資深媒體人唐湘龍在網路節目《風向龍鳳配》中也表示，印度周邊的大國未有任何國家譴責印度行為。印度在既無證據，也拒絕聯合國、中國和巴基斯坦等可信賴的第三方調查的情形下，就對巴基斯坦發動攻擊。此次的戰績也讓中國的軍事力量開始進入到價值重估的階段。



唐湘龍指出，印度長時間對他周圍的國家都是擺出大欺小的樣子，以為這次能像過去一樣輕鬆的修理巴基斯坦，估計巴基斯坦不敢反擊，但能讓印度總理莫迪出口怨氣。因為莫迪在長期執政之後已經到了強弩之末，莫迪上次印度大選後，在印度國內的政治情況未好轉，反而繼續下滑。莫迪在此次衝突前在印度國內的支持度僅有約40%，現今印度經濟情況差，失業率約20%，處於動盪邊緣。莫迪常以印度教修行者的形象示人，試圖以印度教團結印度，讓自己成為一黨獨大的執政者，形成民主獨裁，因此藉由對巴基斯坦發動的攻擊行為達到目的。

