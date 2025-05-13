中美關稅戰暫歇　賴士葆：台別跪了站起來談

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）中美關稅戰休戰90天，雙方同意互降關稅。中國國民黨籍“立委”賴士葆13日分析，原因在於中國大陸並未跪下去，因此沒輸，但台灣呢？還沒談就跪下去送東西，請民進黨“賴政府”站起來、挺起腰桿來談，別再跪了。



中、美12日發布的日內瓦經貿會談聯合聲明，雙方將在初始的90天暫時大幅降低對彼此進口品的關稅稅率，藉此緩和貿易緊張局勢，並爭取額外3個月的時間來解決彼此分歧。美國對大多數中國大陸進口品徵收合計的145%關稅稅率將在5月14日前降至30%，其中包含與芬太尼相關的稅率；中國大陸對美國商品徵收的125%關稅稅率則將降至10%。



賴士葆13日赴“立法院”出席國民黨團大會前受訪表示，台灣在關稅戰是直接跪下去，中國大陸則不跪，日本也不跪，日本覺得汽車業非常重要、要慢慢談，也要先看中美怎麼談，現在談的結果實際上是互相一樣10%，中國大陸也沒輸，其中20%主要是芬太尼，醫藥方面是美國較有經驗。如今是中國大陸沒跪下得到的結果，其實全球都很高興，這就給台灣一個談判經驗，腰桿挺直、站起來談，別再跪了。



美國阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）12日表示，台灣有意每年向阿拉斯加購買600萬噸天然氣，約佔當地“液化天然氣管線計劃”年產能的3成。



賴士葆回應，還不只這個，還有後面更多，台灣不跟卡達、中東購買，要討好美國爸爸、希望爸爸別生氣，去幫爸爸賺錢，這阿拉斯加管線是440億美元，美國叫台、韓、日埋單，韓、台都答應了，日本還在考慮，這就考驗台灣人的接受度，這就好比美國自己家裡要修設施，叫台灣埋單。



賴士葆也提到，美國總統特朗普、AIT美國在台協會要台灣用核電，也是全球潮流。“賴政府”不是要討好美國、給美國賺啊，難道要忤逆？沒看到賴清德去慶祝歐戰80周年勝利，AIT沒派員參加嗎？就是有在不爽賴清德。



他還說，現在賴清德要漸漸走向“台獨”，兩岸關係非常不好，連漢人都被改稱為其餘人口，“賴政府”又再老調重彈、實在沒新意。