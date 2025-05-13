盧秀燕秀捷運建設政績　明邀蔣萬安見證

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月13日電（記者 方敬為）台中市捷運藍線首件工程標案14日將舉辦簽約儀式，中國國民黨籍市長盧秀燕今天表示，明天的簽約儀式為台中捷運藍線開工的起點，她特別邀請台北市長蔣萬安以及得標的跨國企業，包括法國、韓國、新加坡等駐台代表出席見證，台中捷運建設邁入的新里程碑。



台中捷運藍線建設首件細部設計與監造標案（BD01標）於9日完成決標，預計14日舉辦簽約儀式，盧秀燕13日主持市政會議前宣布，藍線即將進入工程執行前的關鍵階段，市府明天舉辦簽約儀式，特別請到重量級的貴賓前來見證，包括蔣萬安市長，以及法、韓、星國使節等人共襄盛舉。



盧秀燕表示，台中第二條捷運藍線即將開工，這是台中市政府自行興辦，並特別成立捷運工程局著手進行，在整個規劃以及發包的過程當中，請到台北市政府擔任顧問，現在終於開花結果，所以她特別邀請蔣萬安代表台北市政府前來見證。



此外，盧秀燕說，本次簽約的細部設計與監造標案，是由跨國團隊得標，包括法國、韓國、新加坡以及台灣團隊承攬施作。法國、韓國、新加坡政府對於在台中興建捷運，非常重視，所以3方駐台代表位都將親臨見證簽約儀式，簽約完以後預計今年6月正式的動工，台中捷運路網可望更趨完善。