藍民調：賴清德末段班　不如李扁馬蔡

民眾認為馬英九執政時，最節制權力、尊重在野黨。（圖:新國會智庫提供） 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）由中國國民黨“立委”羅智強成立的“新國會智庫”今天發布賴清德和前面四位“總統”的比較民調，現任的賴清德在各項民調都不盡人意，與其他4位的比較中，每一個題目幾乎都是後段班，其中在“執政期間最節制權力、尊重在野黨”方面，最多受訪者（31.5%）認為馬英九在任內表現最佳，其次是蔡英文（22.2%）、李登輝（12.1%）、陳水扁為5.1%與賴清德的4.5%。



“兩岸關係最和平”方面，馬英九獲得壓倒性支持（48.1%），近半數民眾認為其任內兩岸關係最穩定，各約13%民眾認為李登輝與蔡英文任內的兩岸關係最和平，賴清德（2.1%）與陳水扁（2.0%）則衹有約2%民眾給予最高評價。



“新國會智庫”今天召開“賴清德上任一周年”民調發布記者會，包括國民黨“立委”羅智強、牛煦庭、吳宗憲和台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚等人出席。



羅智強表示，這份民調是希望賴清德能從過去幾位執政者的做法中找到參考借鏡。在“政府最清廉”的評價中，馬英九以31.8%好評居首，蔡英文（20.8%）與李登輝（12.3%）分居第二與第三。賴清德（8.4%）與陳水扁（2.2%）好評較低。24.5%民眾無意見或未回答。



在“司法最公正”方面，30.2%最肯定馬英九的執政表現，蔡英文（18.9%）與李登輝（11.2%），賴清德（7.9%）與陳水扁（2.1%）評價較低，29.9%無意見或未回答。



羅智強說，整體而言，馬英九在四個面向中皆獲得最高比例的民眾肯定，尤其在兩岸關係和平（48.1%）與政府清廉（31.8%）方面表現最為突出。蔡英文在尊重在野黨、政府清廉與司法公正等三個面向都是排名第二，李登輝則穩居第三位。相對而言，陳水扁與現任賴清德在四項指標的好評都偏低。



本次調查是由“新國會智庫”委託聯合行銷研究股份有限公司，於5月5日至8日期間執行調查。針對全台22縣市年滿20歲之民眾，以電腦輔助電話訪問系統進行電話調查，採用全台住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣。共計完成訪問1，070位有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差在± 3.0個百分點以內。