賴清德大場面AIT沒派人？凌濤：很大暗示

國民黨桃園市議員凌濤。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電／賴清德8日主持歐戰勝利80周年紀念，發表首次針對歐洲戰場勝利的官方談話。但美國在台協會（AIT）卻沒有代表出席，引發外界揣測。中國國民黨籍桃園市議員凌濤12日廣播節目指出，AIT處長谷立言不買單，副處長柯傑民被指派公布了也沒來，連派組長代表都沒有，就是告訴賴清德別再搞事了。



根據《中時新聞網》報導，凌濤12日接受廣播節目《誰來早餐》訪問，主持人朱凱翔說，現在才真相大白，上周這個納粹說爭議，我們的政府要花這麼大的力氣去洗說，朱立倫怎樣怎樣怎樣！搞了半天，是因為賴清德莫名其妙，突然說要紀念歐戰。賴清德在台灣搞了一個大場，結果AIT美國在台協會的正副處長都不在！



“這件事情……外交的機密我沒辦法講，但是我必須要依現在公開資料講一件事情。”凌濤表示，中華民國紀念二戰在歐戰終戰的部分，是很奇怪的，因為我們是亞洲戰場，我們是在亞洲防堵軍國主義的擴張；然後歐戰是在防堵納粹跟法西斯的擴張，我們在歐洲戰場沒有使上力！



凌濤質疑，賴清德辦這場歐戰紀念活動，其實就是為了捧美。美國在歐戰，真的有很重要的角色！但下面沒有美方的代表？朱凱翔提到，太奇怪了，民進黨過去這幾年，就是不斷在淡化二戰跟台灣光復勝利，然後跑去紀念歐戰？這一局已經很奇怪了，看起來就是一個大拜拜。大拜拜一定是很早就開始計劃，一定會用很大的力量去推，結果美國AIT正副處長都不來，甚至副處長柯傑民是被公布會來的，結果最後他還是沒有來！



凌濤指出，AIT處長谷立言剛好出國，但是因為你提前公告了，他也可以調整行程，如果這真的很重要的話？“代表谷立言不買單！”凌濤說，聽說指派副代表柯傑民出席，柯傑民也不買單！朱凱翔補充，柯傑民說，因為行程重疊，另派代表出席。



凌濤強調，其實中間最弔詭的一件事是，AIT說，可能有一個組長代表參加，從頭到尾都不說哪一個代表。就是沒有人代表！但又不想給你太難看。因為AIT很精密的，哪怕今天不是組長，就算是一般的政治官出席，他們有非常精密的科儀跟紀錄，不可能一直對外講說，我們好像有一個組長出席吧？怎麼可能！意思就是說AIT、美國根本不買單你這一場，不要再玩這種東西了！



凌濤說，他就是在告訴你賴清德說，Trouble maker（麻煩製造者），不要再搞事了！已經給你很大的暗示了，你要再搞幾次？