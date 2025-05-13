藍民調：逾六成民眾認賴清德籲罷免不適當

新國會智庫召開民調發布記者會，左起，台藝大教授賴祥蔚、藍委羅智強、吳宗憲和牛煦庭等人出席。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”羅智強成立的“新國會智庫”今天公布大罷免最新民調，其中有超過66.3%民眾認為賴清德公開呼籲民進黨大罷免是不適當的行為，經交叉分析，連民進黨支持者中，也有過半認為賴不適合公開支持大罷免；另外有55.3%民眾認為應該停止大罷免。



“新國會智庫”今天召開“賴清德上任一周年”民調發布記者會，包括國民黨“立委”羅智強、牛煦庭、吳宗憲和台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚等人出席。



羅智強表示，針對“特朗普宣布對等關稅，全球貿易戰加劇，台灣也受到極大衝擊，有人認為，執政黨應把心力用在應對經濟海嘯，停止投入大罷免”的問題。調查發現，有55.3%民眾認同此時執政黨應停止投入大罷免(34.2%非常同意，21.1%還算同意)，30.1%的人不同意這種看法(15.3%不太同意，14.8%非常不同意)，另有14.5%的人無意見或未回答。



另外“賴清德呼籲民進黨公職人員積極應對罷免行動，針對在野黨“立委”發動罷免，引發社會對是否可能加劇政治對立的關注”，對於賴適不適合公開支持或呼籲罷免行動，羅智強說，有66.3%民眾認為此舉不適合，僅17.2%覺得適合，另有16.6%的人無意見或未回答。



羅智強提到，交叉分析顯示，以男性(69.5%)、50-59歲(75.1%)和專科學歷者(81.1%)認為賴清德不適合公開支持或呼籲罷免行動的比率較高，覺得不適合的比率都接近或超過七成。



根據政黨傾向來看，即便是民進黨支持者，也有過半認為賴清德不適合公開支持或呼籲罷免行動(50.7%)，僅35.7%覺得適合。國民黨和民眾黨支持者則有逾八成認為賴清德不適合公開支持或呼籲罷免行動(82.0%及87.6%)；至於無政黨傾向的中立民眾也以認為不適合者居多(62.0%)，僅12.6%覺得適合。