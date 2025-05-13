賴談非紅供應鏈　傅崐萁：ECFA要停?

國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）賴清德接受日本《經濟新聞》專訪數度強調台灣要建立不依賴中國的“非紅色供應鏈”。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁13日表示，台灣對大陸貿易順差一年約800億美元，台灣產業受得了這樣大的衝擊嗎？賴清德瞭解台灣基層產業及市場需要嗎？是否兩岸ECFA也要停？



根據台官方數據，2023年台灣對中國大陸（含香港）貿易總額為2239.5億美元，占台灣整體對外貿易的21.2%。其中，台灣出口至中國大陸（含香港）金額為1522.5億美元，占整體出口比重達35.2%（最高為2020年的43.9%，順差為1004.02億美元），台灣對中國大陸（含香港）貿易順差達805.5億美元。



日本經濟新聞13日以頭版及3版刊出賴清德日前的專訪，數度提及台灣在半導體生產的優勢，要建立不依賴中國的“非紅色供應鏈”。



傅崐萁上午受訪表示，兩岸在經濟、貿易上，台灣一年出口至中國大陸金額為1522.5億美元，占整體出口比重達35.2%，台灣對大陸貿易順差達805.5億美元，兩岸有可能斷絕經貿關係嗎？兩岸ECFA也要停？能讓兩岸充分獲得紅利的台灣基層產業市場都不重要了嗎？兩岸形成互相依存的經貿關係，也是重中之重。



傅崐萁說，面對美國關稅大戰，台灣對內振興衹有930億新台幣，能夠抵抗貿易大戰嗎？民進黨政府對美擴大採購6.5兆新台幣，台積電也投資6兆，總共逾10兆新台幣，但對照對內振興，卻是不符合比例。縣在中美關稅協商第一輪初步有協議，台灣一直希望也能在首輪協商，但台灣現在已把牌、資源都送給美國，卻沒看到美國有釋出任何善意，台灣資源有限、要珍惜，不是全都搬到美國。