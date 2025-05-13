王鴻薇促台美關稅談判勿黑箱作業

國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普政府啟動新一輪關稅談判，中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇13日表示，台美1日首度談判後，就發生新台幣飆升、被宣布擴大在美購買天然氣等事，呼籲台官方勿黑箱作業。



王鴻薇13日赴“立法院”出席國民黨團大會後受訪表示，台美談判時，美方應會有很多要求，其中就包括投資天然氣部分，美國阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）12日表示，台灣有意每年向阿拉斯加購買600萬噸天然氣，這樣被美方宣布的方式，是否有黑箱作業？



王鴻薇說，台灣行政單位答應美方很多，連1日台美首次談判後，前陣子即發生新台幣大幅升值這是黑箱作業嗎？因應美國對等關稅需要，有些是在情理之中，但別用黑箱作業，這可是涉及人民權益、納稅人的錢，而付出的代價，請政府都應充分向社會大眾報告。



媒體問，“立法院”13日處理“核子反應器設施管制法”修正草案，攸關核電廠延役議題的表決即將於中午進行。根據原提案內容，民眾黨主張核電廠延役10年，國民黨籍“立委”許宇甄版本提出20年，另有藍委邱鎮軍版本未明確規定延役年限，各版本歧異。



王鴻薇說，藍白會共提一個版本，到底要延長到什麼時間？可給行政單位些彈性，至於國民黨與民眾黨達成協議，以最長20年。