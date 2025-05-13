吳思瑤稱三讀像性侵　黃珊珊：比喻不倫不類

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月13日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍“立委”吳思瑤昨天在“憲法”訴訟法”“釋憲”案說明會，將三讀過程比喻為性侵，遭大法官呂太郎以“今天的討論與性侵無關”制止。台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊13日表示，這樣的比喻不倫不類，身為女性看了非常不舒服。



“立法院”2024年底三讀通過“憲法”訴訟法修正草案，賴清德今年初公布，民進黨團遞狀聲請暫時處分及“釋憲”，案件尚未受理，昨天舉行說明會，朝野“立委”激烈攻防。吳思瑤說，民進黨反對憲訴法修法5個多月，不能僅因“立法院長”問“有無文字修正”後就敲錘的那1秒未提反對，就代表民進黨沒有異議，這就像性侵案某個當下沒反對，就說是接受。



台灣民眾黨“立法院”黨團13日召開“灌水、撒幣、跳票 賴清德無感執政 PART 3”記者會，民眾黨籍“立委”黃珊珊、麥玉珍出席。



曾任律師的黃珊珊會後接受媒體訪問表示，“憲法”法庭針對憲訴法召開說明會，這有點奇怪，好像大法官介入“立法院”的議事規則解釋、介入“國會”自主，之前的“憲法”法庭判決，程序問題應回歸到“國會”自主，但昨天卻聚焦在怎麼表決這件事，有點離譜。



黃珊珊說，昨天現場民進黨“立法院”黨團總召也對法學專家學者進行人身攻擊，把“立法院”的政治攻防搬到“憲法”法庭，這是非常不當的行為。至於吳思瑤主張的性侵說，身為女性她看了非常不舒服，“立法院”是非常公開透明的地方，包括現場直播、媒體也都在現場，怎麼會拿性侵來做比喻，這非常不倫不類。



黃珊珊認為，憲訴法“釋憲”過程民眾都看在眼裡，接下來“立法院”的議事程序一樣都攤在陽光下，是否符合相關程序，應該是“國會”自主的範疇。