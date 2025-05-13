桃園罷團為金流鬧分裂　牛煦庭：政治鬥爭

桃園罷團在一階時聯合送件，如今卻傳出為私下募款與金流鬧分裂。（照片：陳曉煒臉書） 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）桃園地區6個罷免中國國民黨“立委”團體日前才聯合送件二階段連署書，今日卻被媒體爆料因金流等問題鬧分裂，“桃園六結義”已成為“割席絕交”。對此，國民黨籍桃園“立委”牛煦庭表示，罷免團體屢屢聲稱這是公民運動，但實為爭權奪利的政治鬥爭。



桃園6席藍委目前全部被綠罷團鎖定。



今有周刊報導，桃園6罷團起初號稱“桃園六結義”，在第一階段連署時互相支援，隨著連署增溫，桃一領銜人、牧師陳曉煒卻頻傳私下募款、金流不明爭議，導致桃二、三、五罷團與其割席，桃一罷團也分裂成“牧師派”與“龜山派”，2派不只爭奪運動主導權，更爭連署書，牧師派一度以造冊為由，意圖強行搬走連署書，在場看守的民進黨女議員勸阻無效，當場下跪求他們住手，才未讓對方得逞。



牛煦庭呼籲罷免他的領銜人陳曉煒出來公開辯論，“否則，你們通通是亂法謀私、獐頭鼠目的詐騙集團。”



牛煦庭今天在“立法院”受訪時對此表示，媒體選在連署送出之後披露內幕細節，顯然經過精心策劃，是為了搶功？切割？還是佈局2026？不要忘了連署書都是個資。在不同人團體手上，流來流去、通通看光光。



牛煦庭說，那位下跪護連署卻神隱的綠營女議員功勳卓著，應該光明正大站出來接受表揚，畢竟可以毫無是非、黑箱喬事，真是大局為重、表現傑出。