朝野攻防核電廠延役　下午可望表決

韓國瑜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）台核三廠二號機將在17日停機除役，民進黨主張的非核家園進入倒數，中國國民黨“立法院”黨團、民眾黨“立法院”黨團都力推“核子反應器設施管制法”修法，希望延長核電廠使用年限，民進黨團則搶先登記發言採取文攻策略，“立法院”院會預計將在今天下午進行表決。



今天的院會重點在於核管法攻防，朝野黨團都發出甲級動員令，原預計在上午對決，藍綠都進行攻防前的沙盤推演。



但“立法院”會上午審議到核管法第6條條文修正草案前，“立法院長”韓國瑜隨即宣布，有關本日院會後續議程，請各黨團幹部到議場後主席辦公室溝通。歷經15分鐘溝通，韓國瑜宣布，下午2時30分繼續開會。因此如這段時間的協商無共識，下午可能直接進行表決。



核三廠2號機將於17日除役，國民黨團和民眾黨團推動攸關核電延役的“核子反應器設施管制法第6條條文修正草案”，但事前藍白對於核電廠延役期限立場不同，有“立委”主張主管機關確認安全無虞得延長至60年，也有版本明定每次延長運轉以10年為限。



國民黨團書記長王鴻薇受訪時則表示，延役的期限國民黨最終版本訂20年，包含台電還有主管機關的行政彈性，就是最長20年，此版本已與民眾黨達成協議，如果協商後仍未有共識，將於今天表決。