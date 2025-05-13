韓國瑜要“立委”自律自重　綠委回批耍官威

對於韓國瑜批評開會時間“立委”不在場，綠委郭國文反批韓國瑜耍官威。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜一早主持院會，因為沒“立委”在場而要求三黨“立委”應該要自律自重。民進黨親賴清德“立委”郭國文則在臉書上發文回批韓國瑜，當時議程只是“走程序”，跑程序的流程，過去都不用“立委”到場。所以說，韓國瑜當院長沒有比較認真，只是官威比較大而已。



韓國瑜早上9點開會時間一到，就到主席台主持會議，但底下卻連一位“立委”都沒有，導致韓國瑜重批三黨“立委”要自律自重，後來國民黨“立委”盧縣一趕緊趕來，韓國瑜才繼續主持議事。



郭國文說，早上為什麼“立法院”沒有委員在場？因為只是念一念走程序，韓國瑜不要不甘寂寞耍官威。

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他說，韓國瑜一句沒有“立委”在場開會，讓大家還以為真的“立委”都不用上班，但實際狀況是什麼？當時的議程只是“走程序”，一個是已經在委員會審查後，沒爭議的財團法人預算；另一個則是附屬單位預算審查報告宣讀，因為還需協商所以就念一念等未來協商，兩案都只是走個流程，沒有任何審查與表決。

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他質疑，所以說“立委”有必要在場聽嗎？跑程序的流程，過去都不用“立委”到場。

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郭國文說，至於“立委”不在議場的話在幹嘛？以他自己為例，他在辦公室跟同仁討論當初提的政見進度，以及接下來要安排的會勘、協調會等。所以說，韓國瑜當院長沒有比較認真，只是官威比較大而已。