高雄原住民議員帶獵槍質詢　媒體搶拍

無黨籍高雄市原住民議員高忠德13日帶一把獵槍質詢，引發關注。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月13日電（記者 蔣繼平）曾是台軍方特戰部隊狙擊手的無黨籍高雄市原住民議員高忠德13日在市政總質詢時，拿出一把配帶狙擊鏡的獵槍質詢獵槍管理議題，由於是高雄市議會頭一遭，吸引媒體搶拍。民進黨籍高雄市議長康裕成認為議事規則並未明文禁止，只要不構成危險或干擾議事秩序，即應給予適度空間。



高忠德的獵槍是親手製作、登記在高雄市六龜分局梅山派出所，今日質詢前由員警將裝在手提袋裡的槍拿進議事廳，高忠德取槍過程由員警全程陪同。警方也在事前實施安全檢查，確保獵槍妥善包覆，且未裝填底火。等完成質詢後再將獵槍收起帶走。無黨籍高雄市議員陳幸富也在議事廳陪同高忠德質詢。



高忠德是布農族，選區為桃源區、六龜區、美濃區、阿蓮區、田寮區、岡山區、燕巢區、橋頭區、鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區山地原住民。高忠德過去是軍人，擔任過陸軍士官長，還是特戰部隊的狙擊手。高忠德3月也曾在臉書發布兩發子彈捕獲130公斤大山豬的照片。



高雄市議會目前進行第4屆第5次定期大會市政總質詢。高忠德表示，在過去“警政署”對自製獵槍的管理方式較為嚴格，常以違反《槍砲彈藥刀械管制條例》為由查緝，導致不少原住民面臨法律問題。他提到布農族傳統習俗12歲後須學會在森林獨自生存，獵槍是狩獵工具，也是培養膽識與自立精神的象徵。